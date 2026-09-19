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“Io e Sandro Mazzola avevamo un ottimo rapporto. È vero, giocavamo in squadra diverse, ma ci rispettavamo entrambi e insieme abbiamo fatto una grande strada, nell’interesse di tutti gli altri calciatori”. Gianni Rivera ricorda così, in questo video in esclusiva per il Fatto Quotidiano, con un filo di commozione, l’amico-collega-rivale, scomparso oggi all’età di 83 anni. Mazzola e Rivera non condivisero solo un pezzo di storia azzurra, ma anche la nascita del sindacato giocatori, fondato il 3 luglio 196: “Abbiamo vissuto insieme un periodo molto bello del calcio italiano, convinti anche di aver dato un contributo alla nascita dell’associazione calciatori, una conquista importante per tutta la categoria. Sandro era una persona amabile. Stavamo bene insieme”.

Ai microfoni di Radio 1 Rai, Rivera ha parlato della famosa “staffetta”: “Avevamo un grande rapporto di amicizia, anche se giocavamo nelle due squadre di Milano. Giocavamo insieme in Nazionale, ma c’è stato un periodo, ai mondiali di Messico 1970, che hanno preferito farci giocare nel modo alternativo e non l’abbiamo mai capito, nessuno dei due. Avevamo caratteristiche talmente diverse che potevamo benissimo giocare insieme”.