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Qualcuno ha apprezzato. Qualcun altro, come sempre, ne ha approfittato per criticare. È diventato virale sui social, in particolare quelli partenopei, il nuovo tatuaggio di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. L’uomo mercato degli azzurri, scelto da Aurelio De Laurentiis due anni fa prendendolo dalla Juventus. Manna si è tatuato sulla coscia destro un enorme teschio cono sotto la scritta “Enemy“: il disegno rappresenta la cover dell’omonimo album di Noyz Narcos. Un omaggio quindi al rapper romano e ai suoi testi.

Manna in passato era diventato famoso per un altro tatuaggio: quello con il logo dei Drughi, storico gruppo ultras della Juventus. Proprio il passato bianconero ha reso complessi i rapporti con la tifoseria azzurra, anche se nei commenti gli viene rinfacciata soprattutto qualche scelta di mercato. Altri però apprezzano il tatuaggio, sia per la scelta che per la fattura. È stato realizzato da Salvatore Ariemma, in arte Erot Tatoo, che poi ha postato alcuni scatti sui social, compreso un video e un selfie con il ds Manna.