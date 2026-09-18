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Dopo 19 anni insieme, Kylian Mbappé e Nike si separano. L’attaccante del Real Madrid, legato allo Swoosh fin da quando era bambino e giocava sui campetti di Bondy, ha scelto On, il marchio svizzero di sportswear che con il fuoriclasse francese prepara il proprio ingresso nel mondo del calcio. Un’azienda diventata nota soprattutto grazie al tennis e a Roger Federer, che ne è anche azionista, e che tra i propri testimonial può contare sull’azzurro Flavio Cobolli.

Il contratto di Mbappé con Nike era scaduto il 31 luglio, dopo il lancio delle Mercurial Superfly 11 dorate dedicate alla sua Scarpa d’Oro al Mondiale. Ora il francese diventa global ambassador di On e parteciperà anche allo sviluppo dei prodotti dedicati al calcio. Secondo quanto ricostruito da L’Équipe, l’accordo avrebbe una durata di dieci anni e prevederebbe anche il suo ingresso tra gli azionisti.

“Voglio apportare la mia esperienza e la mia prospettiva a ciò che creiamo, spingere i limiti del possibile attraverso l’innovazione e rimanere sempre fedele alla gioia del calcio. Abbiamo un sogno comune, e questo è solo l’inizio”, ha spiegato Mbappé. Sui social il francese ha aggiunto: “Ancora una volta il calcio mi ha portato a uno dei cambiamenti più grandi della mia vita. Ora mi ritrovo circondato da innovatori che sognano le stesse cose che sogno io”.

Per On si tratta di un passaggio importante. L’azienda, nata nel 2010, è cresciuta soprattutto nel running e poi nel tennis, accelerando dal 2019 con l’ingresso di Federer, azionista con una quota del 2,5%. Nel tempo sono arrivati atleti come Iga Swiatek, Ben Shelton e appunto Cobolli. Adesso la nuova frontiera è il calcio: le prime scarpe destinate alla vendita al pubblico sono previste nel 2027, mentre Mbappé potrebbe utilizzare i nuovi scarpini già nelle prossime partite.

Nel progetto ha un ruolo centrale anche Thierry Henry, nominato Director of Football dopo aver lavorato dietro le quinte all’espansione del marchio nel pallone dalla fine del 2025. “Vogliamo ascoltare i giocatori, capire di cosa hanno bisogno e creare qualcosa che possa davvero arricchire il gioco”, ha spiegato l’ex attaccante di Arsenal e Barcellona. Nel nuovo team figura anche Sydney Schertenleib, calciatrice del Barcellona femminile.

Nike ha salutato Mbappé con una nota: “Siamo orgogliosi di quanto realizzato insieme dentro e fuori dal campo. Mentre entra nella prossima fase della sua carriera, gli auguriamo continuo successo per ciò che verrà”. Per il colosso americano è un altro addio pesante dopo il passaggio di Lamine Yamal ad Adidas.