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La prima Italia dell’era Mancini bis è fatta. Ed è già ricca di sorprese: sono ben nove i calciatori alla prima chiamata in azzurro. Il ct della Nazionale ha diramato la lista ufficiale dei convocati per le quattro sfide di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Una lista allargata a 34 nomi, per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni: si comincia all’Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta, infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tanti sorprese, alcuni giovani ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare.

Mancini, come era già accaduto nella sua prima avventura sulla panchina dell’Italia, dimostra di non aver paura a lanciare nuovi giocatori. I nove che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale maggiore sono Massimo Pessina (portiere del Bologna), i difensori Daniele Ghilardi, Michael Kayode ed Eddy Kouadio, i centrocampisti Alessandro Romano e Issa Doumbia, gli attaccanti Sebastiano Esposito, Antonio Vergara e Mohamed Alì Zoma. Ci sono anche altri giovani, come Honest Ahanor e Samuele Inacio. Anche dei ritorni, i due Nicolò: Fagioli e Zaniolo, entrambi assenti dall’ottobre 2024, ovvero dal caso scommesse.

Un altro ritorno è quello di Rolando Mandragora, che aveva vestito l’azzurro l’ultima volta nel 2021. Al suo fianco i pilastri di questi ultimi anni di Nazionale: Donnarumma e Vicario in porta, Bastoni, Dimarco, Di Lorenzo, Mancini e Calafiori in difesa. A centrocampo Barella, Cristante e Tonali. In attacco Raspadori, Kean e Scamacca. Probabilmente tra questi andranno ricercati i titolari nei match più importanti, ma il ct Mancini avrà tempo, modo e intenzione di dare spazio anche ad altri giocatori.

C’è la coppia dei fratelli Esposito: Pio potrebbe prendersi un posto in attacco, Sebastiano è una sorpresa ma nel gioco del Mancio le sue caratteristiche sono gradite. La chiamata di Vergara era attesa, molto meno quella di Mohamed Alì Zoma: l’attaccante 22enne è cresciuto nell’Albinoleffe e dal 2025 gioca al Norimberga, in Zweite Bundesliga, dove ha già segnato 5 gol in questa stagione. A centrocampo le novità – ma attese – sono Issa Doumbia e Alessandro Romano. Il primo ha iniziato la sua avventura allo Sporting dopo aver fatto meraviglie al Venezia, il secondo è stato scippato alla Svizzera dopo l’eurogol all’esordio col Cagliari. In difesa la chiamata a sorpresa invece porta il nome di Eddy Kouadio, prodotto della Fiorentina quest’anno in prestito al Monza.

Alle scelte di Mancini in ogni caso va fatta la tara. Il ct ha lasciato molti giovani importanti all’Under 21 di Silvio Baldini, che gioca due partite decisive per la qualificazione agli Europei di categoria. Nomi come Favasuli e Lulli, oppure Cisse e Raimondo, che hanno fatto bene in questo inizio di Serie A, ma anche Ndour e Pisilli, sono rimasti con l’U21 per completare la missione ed evitare brutte sorprese.

Italia, la lista dei convocati di Mancini

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Massimo Pessina (Bologna)

Guglielmo Vicario (Juventus)

Difensori

Honest Ahanor (Crystal Palace)

Alessandro Bastoni (Inter)

Riccardo Calafiori (Arsenal)

Diego Coppola (Paris FC)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Federico Dimarco (Inter)

Daniele Ghilardi (Roma)

Michael Kayode (Brentford)

Eddy Kouadio (Monza)

Gianluca Mancini (Roma)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter)

Bryan Cristante (Roma)

Issa Doumbia (Sporting)

Nicolò Fagioli (Fiorentina)

Davide Frattesi (Lazio)

Rolando Mandragora (Torino)

Alessandro Romano (Cagliari)

Sandro Tonali (Tottenham)

Attaccanti

Nicolò Cambiaghi (Bologna)

Francesco Pio Esposito (Inter)

Sebastiano Esposito (Sassuolo)

Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

Moise Kean (Como)

Daniel Maldini (Cagliari)

Giacomo Raspadori (Atalanta)

Gianluca Scamacca (Atalanta)

Antonio Vergara (Napoli)

Nicolò Zaniolo (Udinese)

Mohamed Alì Zoma (Norimberga)