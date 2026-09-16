“Ho un problema con i palloncini”: Sterling si è schiantato in Lamborghini mentre inalava gas. Rischia 2 anni di carcere

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Raheem Sterling è finito al centro di una vicenda giudiziaria che potrebbe costargli molto caro. Il 31enne ex attaccante di Chelsea, Manchester City e Liverpool ha ammesso davanti al tribunale di Basingstoke l’accusa di guida pericolosa. I fatti risalgono allo scorso 28 maggio, quando la sua Lamborghini è rimasta coinvolta in un incidente nell’Hampshire, vicino a Southampton. Secondo l’accusa, Sterling avrebbe guidato in modo estremamente pericoloso mentre inalava protossido di azoto. Nell’incidente non sono rimaste ferite altre persone e non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sterling, che è stato rilasciato su cauzione e inibito alla guida, si è anche rifiutato di fornire un campione di sangue e ora il giocatore rischia una condanna fino a due anni di reclusione. La sentenza definitiva è attesa per il 25 novembre, mentre Sterling è stato rilasciato su cauzione e non può guidare. “Ho un problema con i palloncini“, avrebbe detto Raheem Sterling agli agenti dopo l’incidente avvenuto a maggio su un’autostrada britannica, quando il calciatore ha attraversato tre corsie prima di schiantarsi contro un muro di separazione. A incastrare Sterling sono state le immagini della polizia e delle dashcam, diffuse di recente, dove si vede il calciatore inalare protossido d’azoto da alcuni palloncini all’interno del suo SUV, poco prima dell’incidente. Nei filmati dell’arresto si possono notare inoltre alcune bombole di gas presenti nell’auto.

Secondo il Sun, l’incidente è avvenuto in mattinata, durante il traffico pendolare. Il giocatore avrebbe successivamente ammesso in tribunale le accuse di guida pericolosa, possesso di protossido d’azoto e rifiuto di sottoporsi ai test per alcol o droghe e ora rischia fino a due anni di carcere. La sentenza per il trentunenne sarà pronunciata il 25 novembre. Sterling, attualmente svincolato, ha giocato di recente per il Feyenoord, ma in carriera ha indossato le maglie di Chelsea, Arsenal, Manchester City e Liverpool.