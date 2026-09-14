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Un punto nelle ultime due partite contro Milan e Sassuolo dopo un buon inizio, difficoltà evidenti in organico tra infortuni e ruoli carenti: la Juventus sta attraversando il primo momento di flessione in questo inizio di campionato. E la sconfitta contro i neroverdi ha creato nervosismo sia tra i calciatori – delusi a fine partita – sia nell’allenatore, come dimostra la reazione di Luciano Spalletti durante l’intervista post partita a Sky Sport con il giornalista della tv pay-per-view Giovanni Guardalà.

L’inviato di Sky aveva appena preso la parola per cominciare l’intervista, partendo da un secondo tempo a dir poco rocambolesco, con i bianconeri che hanno raggiunto il Sassuolo due volte (la seconda nel recupero), prima di subire il gol del definitivo 3-2 da Adzic all’ultimo minuto che ha condannato Kolo Muani e compagni alla sconfitta: “Non so come analizzare questa partita, io inizierei…”, ha esordito Guardalà.

A quel punto Luciano Spalletti ha subito risposto con un nervosismo evidente davanti alle telecamere: “Non piangere, non piangere“. Un’uscita che ha spiazzato tutti, figlia probabilmente del risultato finale e un avvio di stagione al di sotto delle aspettative nonostante le prime due vittorie. La replica del giornalista non si è fatta attendere. Guardalà ha ribadito – piccato – dicendo: “Non sto piangendo, si figuri se piango. Sto facendo delle domande“, ha esclamato il giornalista, con Spalletti – con sguardo sbalordito – che ha replicato ancora: “Sì, ho capito”.

La discussione si è poi conclusa con il giornalista Sky che ha controbattuto ancora: “Posso iniziare facendole una domanda?”. E da lì è cominciata la classica intervista post partita. Non è la prima volta che i due danno vita a siparietti simili in diretta. Già lo scorso anno al termine di Juve–Roma dello scorso dicembre, Guardalà aveva parlato con Spalletti di un calendario in discesa per la sua squadra, distante 7 punti dal primo posto e 2 dal quarto posto. “Non fare questi discorsi perché ti mordo”, aveva risposto Spalletti, in modo decisamente più divertente.