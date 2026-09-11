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Ultimo aggiornamento: 14:55

The Bold Champions, le pagelle | Tutto splendido a Como (9). Inter autolesionista (5,5). Napoli da 5 e Roma bene solo un tempo

di Stefano Boldrini
I voti alle squadre e ai protagonisti notti europee: solo Fabregas salva le italiane. La Premier fa cinque su cinque. Haaland ricomincia con la doppietta che mette a tacere il Porto
The Bold Champions, le pagelle | Tutto splendido a Como (9). Inter autolesionista (5,5). Napoli da 5 e Roma bene solo un tempo
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Grazie Como: per lo spettacolo regalato nel 4-1 al Lipsia, per l’unica vittoria italiana nella prima giornata di Champions, per le argomentazioni – e la padronanza della nostra lingua – di Cesc Fabregas nei commenti post partita. L’esordio della squadra lombarda ha illuminato la terza giornata di calcio europeo: ha oscurato le prevedibili goleade degli squadroni. Una 72 ore in cui le big hanno vinto in massa: Real Madrid – con tanti ringraziamenti ai regali dell’Inter -, Manchester City, i campioni in carica del Psg, Arsenal, Liverpool, Bayern, Barcellona, Manchester United, Borussia Dortmund hanno subito incassato i tre punti. Le italiane? Inter autolesionista, Napoli in difficoltà – e al terzo ko di fila -, Roma bene un tempo, meno tonica nella ripresa e salvata da Svilar. Inghilterra padrona: la Premier fa cinque su cinque.

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