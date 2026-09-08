In occasione della sfida di Champions League contro il Lipsia, infatti, lo stadio sarà tutto esaurito, ma la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti hanno inevitabilmente lasciato fuori diversi tifosi desiderosi di vivere una serata speciale

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Non solo campo, risultati e ambizioni sportive. Il Como mette i propri tifosi al centro del progetto anche attraverso un gesto concreto del presidente Mirwan Suwarso. In occasione della sfida di Champions League contro il Lipsia, infatti, il numero uno del club ha deciso, insieme ad alcuni dirigenti, di rinunciare ai propri posti in tribuna per permettere ad alcuni storici sostenitori di assistere alla partita. Lo stadio sarà tutto esaurito, ma la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti hanno inevitabilmente lasciato fuori diversi tifosi desiderosi di vivere una serata speciale. Da qui la scelta della società di destinare quei posti a chi ha accompagnato il Como per più tempo, attraversando anche gli anni più difficili della storia del club. L’invito è rivolto in particolare ai sostenitori nati nel 1950 o prima, con una lunga storia di passione per i colori del Como. Un modo per riconoscere il valore di chi ha seguito la squadra in ogni categoria e in ogni epoca, ben prima dei riflettori della Champions League.

“Lo stadio è tutto esaurito. Con la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti a disposizione, purtroppo non possiamo accogliere tutti coloro che avrebbero voluto esserci. Tuttavia, alcuni dirigenti del club ed io abbiamo deciso di rinunciare ai nostri posti per questa partita. Vogliamo che siano assegnati ai tifosi che hanno aspettato più a lungo: i sostenitori nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso del Como di lunga data, nato nel 1950 o prima, che merita di essere allo stadio giovedì scriveteci a community@comofootball.com. Saremo onorati di cedergli il posto“, si legge in una dichiarazione di Mirwan Suwarso.