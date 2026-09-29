Polemiche per il bug su FC 2027: calciatrici in intimo e senza vestiti. Cosa è successo

Diversi utenti hanno condiviso sui social screenshot di situazioni in cui alcune delle protagoniste del gioco appaiono con reggiseno e mutandine nere, scatenando subito il dibattito

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Un bug che fa comparire le calciatrici in intimo, allenatrici coinvolte e altre anomalie nella modalità Carriera: sono alcuni dei problemi segnalati dai giocatori di FC 27, uscito venerdì dopo i tre giorni di accesso anticipato. Le prime recensioni dell’ultimo capitolo della serie sono state contrastanti e, nelle ultime ore, la community ha iniziato a riportare diversi malfunzionamenti. A far discutere maggiormente è il curioso bug grafico che fa comparire alcune calciatrici in campo o negli spogliatoi indossando soltanto reggiseno e biancheria intima sportiva. Diversi utenti hanno condiviso sui social screenshot di situazioni in cui alcune delle protagoniste del gioco appaiono con reggiseno e mutandine nere.

Il problema non sembra riguardare soltanto le giocatrici. In alcuni casi, infatti, anche le allenatrici sono state viste festeggiare un gol o abbracciare le proprie calciatrici indossando la stessa biancheria. Una situazione che ha inevitabilmente scatenato il dibattito sui social. Ma il bug dell’abbigliamento non è l’unico problema segnalato dalla community. Diversi giocatori hanno riportato anomalie anche nella modalità Carriera, tra cui un malfunzionamento che porta alcuni calciatori a chiedere la cessione dopo essere rimasti in panchina per alcune partite.

Un portavoce di EA ha dichiarato a LADbible: “Siamo a conoscenza di un problema isolato in EA SPORTS FC 27 che può causare la visualizzazione errata della divisa di un allenatore durante alcune sequenze delle partite. Abbiamo individuato la causa di questo problema e verrà risolto in un prossimo aggiornamento del titolo”.