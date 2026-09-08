I voli in tutto il Regno Unito stanno subendo ritardi e cancellazioni. I disagi sono causati da un problema tecnico al controllo del traffico aereo, che ha interessato diversi aeroporti, tra cui Heathrow e Gatwick

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Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick, e ha causato gravi disagi anche all’Arsenal, squadra di calcio inglese che stava per partire per l’Italia, dove domani sera giocherà contro il Napoli in Champions League nella prima partita della League Phase. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio mentre gli atterraggi procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester avverte di possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi.

La partenza della squadra di Arteta era prevista a metà pomeriggio, ma il guasto tecnico ha frenato tutto: la partenza avverrà senza dubbio con larghissimo ritardo e per questo motivo è stata anche annullata la conferenza stampa di Mikel Arteta e un calciatore, prevista per le 19:15 al “Maradona”. La Uefa infatti non consente lo svolgimento di conferenze stampa dopo un certo orario e quindi – visto il grave ritardo – l’allenatore del club inglese non parlerà. C’è curiosità adesso per capire la riorganizzazione del viaggio dei Gunners, che tra l’altro non alloggeranno a Napoli ma a Nola, in un hotel extralusso.