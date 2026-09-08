Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:46

Arsenal, problemi e disagi prima della sfida contro il Napoli: un guasto tecnico aereo blocca i Gunners, salta la conferenza di Arteta

di Redazione Sport
I voli in tutto il Regno Unito stanno subendo ritardi e cancellazioni. I disagi sono causati da un problema tecnico al controllo del traffico aereo, che ha interessato diversi aeroporti, tra cui Heathrow e Gatwick
Arsenal, problemi e disagi prima della sfida contro il Napoli: un guasto tecnico aereo blocca i Gunners, salta la conferenza di Arteta
Icona dei commenti Commenti

Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick, e ha causato gravi disagi anche all’Arsenal, squadra di calcio inglese che stava per partire per l’Italia, dove domani sera giocherà contro il Napoli in Champions League nella prima partita della League Phase. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio mentre gli atterraggi procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester avverte di possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi.

La partenza della squadra di Arteta era prevista a metà pomeriggio, ma il guasto tecnico ha frenato tutto: la partenza avverrà senza dubbio con larghissimo ritardo e per questo motivo è stata anche annullata la conferenza stampa di Mikel Arteta e un calciatore, prevista per le 19:15 al “Maradona”. La Uefa infatti non consente lo svolgimento di conferenze stampa dopo un certo orario e quindi – visto il grave ritardo – l’allenatore del club inglese non parlerà. C’è curiosità adesso per capire la riorganizzazione del viaggio dei Gunners, che tra l’altro non alloggeranno a Napoli ma a Nola, in un hotel extralusso.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione