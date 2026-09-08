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Ultimo aggiornamento: 16:05

Jakub Piotrowski si deve operare al cuore: il centrocampista dell’Udinese ha “un’aritmia cardiaca”

di Redazione Sport
Un problema avuto nelle ultime settimane anche da Scott McTominay, che in mattinata si è sottoposto all'intervento in questione
Jakub Piotrowski si deve operare al cuore: il centrocampista dell’Udinese ha “un’aritmia cardiaca”
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Jakub Piotrowski si opera al cuore. A comunicarlo è stato proprio l’Udinese con una nota ufficiale. Il club bianconero ha infatti comunicato che, durante la partita contro la Lazio, Jakub Piotrowski “ha evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna“, si legge. Il centrocampista polacco “si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica”, conclude il comunicato.

Un problema avuto nelle ultime settimane anche da Scott McTominay, che in mattinata si è sottoposto all’intervento in questione: “Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti”, si legge nel comunicato ufficiale del club azzurro. Ora anche Piotrowski: centrocampista 29enne dell’Udinese, ha fin qui collezionato 33 presenze e 1 gol con la maglia bianconera.

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