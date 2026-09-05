“Per lei io sono italiano? Non è polemica”: la domanda di Mario Balotelli a Vannacci

"È pura sete di opinioni", ha scritto l'attaccante ex Inter e Milan che oggi gioca con l'Al Ittifaq negli Emirati Arabi. Nei mesi scorsi era stato protagonista di un siparietto anche con il sindaco di New York, Zhoran Mamdani

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Mario Balotelli ha una domanda per Roberto Vannacci. Ieri, venerdì 4 settembre, l’attaccante dell’Al Ittifaq, club che milita negli Emirati Arabi Uniti, ha dedicato una storia Instagram al fondatore di Futuro Nazionale. “Domanda per Roberto Vannacci”, ha scritto Balotelli taggando l’ex generale, “io per lei sono italiano?“. Poi l’ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan ci ha tenuto a una specifica: “Non è assolutamente polemica ma pura sete di opinioni”.

Una storia Instagram che ha subito fatto il giro del mondo. Balotelli negli ultimi mesi ha avuto diversi siparietti con esponenti della politica: l’ultimo è proprio quello con Vannacci, mentre negli scorsi mesi era stato protagonista negli Usa con il sindaco socialista di New York, Zhoran Mamdani. Negli Usa in vacanza nei giorni dei mondiali, Balotelli era apparso in televisione indossando la maglia del Ghana, in segno di solidarietà con il Paese d’origine dei suoi genitori. La stessa maglia che ha regalato al primo cittadino di New York con il numero 45 e il suo nome stampato sul retro durante l’incontro in cui i due avrebbero guardato assieme una partita.

Successivamente è stato lo stesso Balotelli a pubblicare il video del primo faccia a faccia con il sindaco. Nel filmato Mamdani ha ricordato uno dei momenti più iconici della carriera dell’attaccante, la celebre maglietta con la scritta “Why Always me“, mostrata dopo un gol nel derby di Manchester del 2011 all’Old Trafford. “Stavo per mettere la maglietta… sotto”, ha scherzato il sindaco, suscitando la risata dell’ex bomber di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool.