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Zhoran Mamdani ha coronato un sogno: il sindaco di New York ha ricevuto a City Hall l’ex attaccante della nazionale italiana e del Manchester City Mario Balotelli. Negli Usa in vacanza nei giorni dei mondiali, Balotelli di recente è apparso in televisione indossando la maglia del Ghana, in segno di solidarietà con il Paese d’origine dei suoi genitori. La stessa maglia che ha regalato al primo cittadino di New York con il numero 45 e il suo nome stampato sul retro durante l’incontro in cui i due avrebbero guardato assieme una partita.

Successivamente è stato lo stesso Balotelli a pubblicare il video del primo faccia a faccia con il sindaco. Nel filmato Mamdani ha ricordato uno dei momenti più iconici della carriera dell’attaccante, la celebre maglietta con la scritta “Why Always me“, mostrata dopo un gol nel derby di Manchester del 2011 all’Old Trafford. “Stavo per mettere la maglietta… sotto”, ha scherzato il sindaco, suscitando la risata dell’ex bomber di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool.

L’ammirazione di Mamdani per “Super Mario” era emersa già lo scorso 5 giugno, quando, intervenendo in vista del Mondiale, aveva preso in prestito una delle frasi più celebri del centravanti, definendolo anche “uno dei più grandi attaccanti della storia recente”. In quell’occasione aveva ricordato: “Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere?”. Da quella citazione aveva poi tratto un paragone con l’organizzazione della rassegna iridata: “Quando New York ospita dei Mondiali che sono bene organizzati, sicuri, in cui va tutto liscio, festeggeremo? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro“. Il sindaco è un appassionato di calcio: tifa per l’Arsenal ma ha il Ghana nel cuore e da adolescente pianse sugli spalti dei Mondiali in Sud Africa quando la squadra africana fu eliminata ai quarti di finale a un soffio di quella che sarebbe stata una storica affermazione.