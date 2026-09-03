La Premier League fa un altro sport: investiti oltre 4 miliardi sul mercato, la neopromossa Ipswich ha speso più del Psg

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La Premier League sta diventando come Armand Duplantis, quindici record del mondo e più grande saltatore con l’asta di tutti i tempi: il mercato estivo 2026 ha infatti superato per la prima volta quota quattro miliardi di euro, esattamente 4,06 mld. Da sola, la lega inglese ha mosso più denaro del totale di Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Nel 2025, in cui fui stabilito il primato precedente, la Premier si fermò 3,65 mld. L’ultima giornata, nella quale è stata conclusa l’operazione che ha portato l’argentino Enzo Fernandez dal Chelsea al Manchester City per 145,44 milioni, ha prodotto un business complessivo di 589,31 mln.

Tre dei dieci acquisti più costosi nella storia del calcio si sono verificati quest’estate: tutti e tre hanno riguardato giocatori della Premier League. L’acquisto di Fernandez è stato il colpo di mercato più importante, seguito dai 135 mln spesi dal Manchester City per il centrocampista Elliot Anderson prelevato dal Nottingham Forest e dai 135 mln che il Chelsea ha versato nelle casse dell’Aston Villa per Morgan Rogers. Il Liverpool ha pagato 123,3 l’ex Psg Barcola, ma la somma potrebbe salire a 143,11 con i bonus. Nella lista degli affari più onerosi, c’è anche l’italiano Sandro Tonali, ceduto dal Newcastle al Tottenham per 116,35 mln. Ma un altro dato fa riflettere: l’Ipswich Town, neopromosso, ha speso di più rispetto a Barcellona, ​​Milan, Juventus e persino ai campioni d’Europa del Psg.

La squadra che ha investito di più in assoluto è stato il Manchester City di Enzo Maresca: 532,88 mln. Tra gli affari conclusi, va ricordato quello riguardante il diciottenne centrocampista Ayyoub Bouaddi, acquistato dal Lille per 100 mln: il talento marocchino è il giocatore adolescente più costoso della Premier. Un chiaro segnale che il club, chiusa la straordinaria epopea di Pep Guardiola, non vuole ridimensionarsi. Il Chelsea ha speso 406 mln, ma ha incassato 444,5, registrando un utile di quasi 40 mln. Terzo, sul podio, il Tottenham di Roberto De Zerbi: 351,38 mln. Il neopromosso Hull, a punteggio pieno dopo due giornate e grande sorpresa di questo avvio di campionato, ha acquistato 18 giocatori, 6 dei quali sono arrivati nell’ultima giornata di mercato. In generale, 11 club su 20 hanno infranto i loro record della fiera estiva.

La novità è che un terzo del denaro è rimasto in circolazione nel mercato interno: il 35% delle operazioni di trasferimento ha riguardato trasferimenti tra club di Premier League, in aumento rispetto al 2025, quando la percentuale si attestò al 30%. La percentuale sale al 44% nei casi in cui i club della Premier League hanno acquistato giocatori provenienti dalle categorie inferiori del calcio inglese.

Esistono ormai due mercati paralleli in Europa: quello inglese e quello degli altri Paesi. Il boom dell’Arabia Saudita è stato ridimensionato. La Turchia sta facendo la voce grossa in vista dell’Euro 2032, ma è facile prevedere che anche in questo caso l’exploit sia destinato prima o poi a sgonfiarsi. Il business della Premier viaggia su basi solide per tante ragioni: è il campionato più seguito al mondo, vanta la miglior organizzazione, è diventato un prodotto turistico, offre un prodotto perfetto alle televisioni, con il sottofondo di stadi moderni e pieni. Il calcio inglese è un passo avanti a tutti e difficilmente, almeno nell’immediato, qualcuno potrà insidiare il suo primato.