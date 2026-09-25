La Supercoppa torna alle origini: Inter e Lazio si affronteranno a San Siro in gara secca

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Non più quattro squadre, ma due. Non più l’Arabia Saudita, ma l’Italia. Non più lo “Stadio dell’università” a Riad, ma San Siro. La Supercoppa Italiana torna alle origini: sarà Inter contro Lazio, al “Meazza”, in gara secca, il 22 dicembre. Stop al format a quattro squadre e stop – almeno per quest’anno – al viaggio in Arabia Saudita. Si affrontano così il club campione d’Italia e la finalista di Coppa Italia (visto che i detentori della Coppa sono sempre i nerazzurri). L’ufficialità è arrivata dalla Lega Serie A.

La Supercoppa torna così in Italia per la prima volta dal 2021, quando sempre a San Siro l’Inter superò la Juventus ai supplementari con il gol decisivo del 2-1 di Alexis Sanchez. Verrà inoltre bbandonata la formula della Final Four usata nelle ultime edizioni, con la partecipazione delle prime due classificate in Serie A e delle due finaliste di Coppa Italia. L’ultima Supercoppa disputata in gara unica è quella di gennaio 2023, con il derby tra Inter e Milan giocato a Riad e vinto 3-0 dai nerazzurri.

La scelta della sede è stata definita dopo settimane nelle quali erano state valutate più opzioni. L’ipotesi dei soldi in Arabia Saudita era stata progressivamente accantonata, anche per l’assenza di una finestra utile nel calendario arabo, poi si erano valutati anche gli Stati Uniti e appunto Milano. Alla fine ha prevalso l’opzione San Siro, riportando così la competizione in Italia.