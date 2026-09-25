La Serie A e altri tre top campionati europei alzano la voce contro Infantino: “Basta ingerenze politiche, necessaria una riforma”

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Le leghe dei quattro principali campionati europei, la Premier League inglese, la Liga spagnola, la Serie A italiana e la Bundesliga tedesca, hanno lanciato un appello congiunto per riformare la governance della Fifa. “Una riforma fondamentale della governance è indispensabile per ripristinare chiari limiti statutari all’interno della Fifa e garantire, in modo dimostrabile, che i singoli procedimenti disciplinari restino al riparo da qualsiasi ingerenza politica“, hanno scritto le quattro leghe in un comunicato. La presa di posizione arriva dopo le polemiche sulla presidenza Fifa di Gianni Infantino, per i possibili condizionamenti politici come per la squalifica revocata a un attaccante degli Stati Uniti, Folarin Balogun, all’ultimo mondiale e per il piano di ‘privatizzazione‘ dei Mondiali, poi ritirato.

L’appello arriva a meno di sei mesi dalle elezioni per la presidenza della Fifa – previste per marzo 2027 – a cui Infantino si è ricandidato. “Il presidente della Fifa”, scrivono le quattro leghe, “ha certamente riconosciuto la necessità di una riforma, ma non basta prevedere cambiamenti superficiali o procedurali dopo il caso FFE”. Il riferimento è al progetto della Fifa Forward Enterprise, una società controllata dalla Fifa nella quale sarebbero dovuti confluire il 20% dei diritti commerciali dei futuri Mondiali di calcio e del Mondiale per Club, da cedere a privati, definito come “uno dei più gravi abusi di potere nella storia della federazione“.

Le quattro leghe propongono la creazione di “un organo permanente” che rappresenti “le associazioni nazionali, le leghe, i club e i calciatori, sia del calcio maschile che di quello femminile”. Tale organo dovrà essere “pienamente informato sulle nuove iniziative e svolgere un ruolo significativo nel processo decisionale della Fifa”. Nel documento si chiede un processo decisionale più trasparente: “Ogni proposta importante della Fifa dovrà basarsi su motivazioni chiaramente definite, su elementi probatori e su una valutazione indipendente – da pubblicare prima di qualsiasi decisione – che tenga conto di calciatori, club, leghe e tifosi, valutando l’impatto su tutte le parti interessate e sullo sviluppo del calcio”.

Le leghe chiedono anche di “proteggere il ruolo normativo della Fifa dalla sua funzione commerciale“. Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga esortano i candidati alla presidenza della FIFA ad “aderire a questi principi e, nei primi 100 giorni del prossimo mandato presidenziale, a convocare una convention sulla governance – presieduta da una personalità indipendente e che riunisca le associazioni membri e l’intera comunità calcistica – incaricata di redigere un rapporto pubblico entro sei mesi”. Nonostante il ritiro del progetto FFE, la Confederazione europea (Uefa) continua a chiedere l’addio di Infantino e ci sono perplessità anche nella Confederazione del Nord e Centro America e Caraibi (Concacaf) e nellla Confederazione asiatica (Afc). L’Uefa sta preparando una denuncia per “gestione sleale” contro Infantino e si è messa alla ricerca di un candidato da contrapporgli entro il temine per le candidature del 18 novembre.