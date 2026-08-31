“Ossessionato da me e forse dalla Roma. Sei un poveraccio”: lite tra De Rossi e un giornalista dopo Lazio-Genoa

L'allenatore dei rossoblù ha risposto piccato a una domanda sul "rispetto da insegnare ai propri giocatori", poi la conversazione è degenerata: "Mi conosci e io ti conosco"

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Tensione alle stelle tra Daniele De Rossi e il giornalista Augusto Sciscione, giornalista di Lazio Tv. Dopo la sconfitta del Genoa contro la Lazio per 1-0 (con gol di Frattesi), è nato un botta e risposta acceso, nel quale l’ex capitano della Roma ha scelto di rispondere in maniera dura a una domanda del giornalista in questione. Tutto è successo quando Sciscione ha chiesto: “Oggi all’ultimo minuto la sua squadra non ridà la palla alla Lazio quando Mandas l’ha mandata fuori palesemente per soccorrere Ostigard. Le volevo chiedere se quando lei ci parla di valori, di sport, questi discorsi li fa solo a noi giornalisti o li fa anche ai suoi calciatori?”.

A quel punto De Rossi non ha gradito la domanda e ha risposto in maniera piccata: “E i valori tuoi quando parli in televisione o a quella trasmissione lì di me? Tu chiedi i valori miei e io chiedo i valori tuoi. Tu mi conosci benissimo e io so benissimo chi sei. Ho risposto a una domanda con una domanda. Che non è educato, come tutto quello che dici di me”, ha detto l’ex capitano della Roma e attuale allenatore del Genoa.

A quel punto è arrivata immediatamente la risposta del giornalista, che ha difeso il proprio operato e rivendicato il diritto di esprimere pubblicamente le proprie opinioni: “Mio padre me l’ha insegnata l’educazione. Io quando faccio il mio lavoro lo faccio in una maniera deontologicamente corretta. Esprimo un parere che non le può piacere, però esprimo un parere. Sono pagato per farlo”. La discussione, però, è proseguita senza che i toni si abbassassero. De Rossi ha nuovamente preso la parola, precisando di conoscere bene il giornalista e tornando sulle dichiarazioni riguardanti lui e le realtà a lui vicine, citando in particolare l’Ostiamare.

“Io non faccio il superiore e certo ti conosco – ha controribattuto De Rossi -, perché quello che dici su di me e sulle realtà vicino a me come l’Ostiamare è bruttissimo. Mi metti sempre in mezzo e ne parli in maniera scorretta. Vedendoti parlare in televisione o su Instagram, non ti ritengo un giornalista, quindi non ti rispondo. Uno che insulta, urla… Sei un po’ ossessionato da me, o forse dalla Roma. Sei un poveraccio”, ha concluso l’allenatore dei rossoblù.