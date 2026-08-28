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Male per il Milan, sorride la Juventus. Si può riassumere così il sorteggio della League Phase di Europa League 2026/27. L’urna di Nyon traccia percorsi opposti per le due italiane presenti. Tra le otto avversarie, i rossoneri pescano alcuni degli scenari peggiori: il Benfica e le due inglesi, Sunderland e Bournemouth. I bianconeri invece evitano la maggior parte delle big: sulla carta, la sfida più difficile è quella con la Real Sociedad, da giocare però in casa. In comune Milan e Juve hanno solamente un’avversaria, gli ungheresi del Ferencvaros.

Per Amorim il debutto europeo con il Milan non sarà semplice. Ritrova il Benfica, con cui ha giocato da calciatore e di cui è stato rivale negli anni sulla panchina dello Sporting Lisbona. I portoghesi erano una delle rivali più temibili, ma quanto meno dovranno venire a San Siro. L’altra avversaria di prima fascia sono i greci dell’Olympiacos. La vera sfortuna del Milan però è stata trovare le due inglesi piazzate in terza fascia: il Sunderland verrà a Milano, mentre contro il Bournemouth si giocherà nel Dorset. Le altre rivali sono il già citato Ferencvaros, il Salisburgo (un’altra trasferta non semplice) e poi le due più abbordabili: Ararat in casa (evitato il viaggio fino in Armenia) e il Levski Sofia.

Per Spalletti lo scenario – sempre sulla carta – appare meno impervio. Si è già detto della Real Sociedad che verrà a Torino, così come il Rennes, l’Omonia e l’Hapoel Beer–Sheva. Al netto dei francesi, le altre due sono partite teoricamente senza insidie. I bianconeri giocheranno in Olanda contro l’AZ Alkmaar, che tra le squadre di prima fascia è una delle meno forti. Poi in Ungheria contro il Ferencvaros e in Spagna contro il Celta Vigo. Ecco, questi sono i match che potranno presentare qualche trappola inattesa. La Juventus però ha le carte in regola per riuscire a fare molti punti e puntare a un posto tra le prime otto, che vale il passaggio diretto agli ottavi.

Sorteggio Europa League: le avversarie del Milan

Benfica (in casa)

Olympiacos (in trasferta)

Ferencvaros (in casa)

Salisburgo (in trasferta)

Sunderland (in casa)

Bournemouth (in trasferta)

Ararat (in casa)

Levski Sofia (in trasferta)

Sorteggio Europa League: le avversarie della Juventus

Real Sociedad (in casa)

AZ Alkmaar (in trasferta)

Rennes (in casa)

Ferencvaros (in trasferta)

Omonia (in casa)

Celta (in trasferta)

Hapoel Beer–Sheva (in casa)

NEC (in trasferta)