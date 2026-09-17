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Ultimo aggiornamento: 15:18

“Forza Lecce! E se non sei d’accordo con me baciami il c*lo”: Helen Mirren rivela la sua passione alla NBC. Poi “insulta” Jimmy Fallon

di Redazione Sport
L'attrice ha rivelato in diretta tv la sua passione per il club giallorosso: vive in Salento da anni, a Tiggiano, dove ha comprato casa
“Forza Lecce! E se non sei d’accordo con me baciami il c*lo”: Helen Mirren rivela la sua passione alla NBC. Poi “insulta” Jimmy Fallon
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Un Premio Oscar, cinque Golden Globe, quattro BAFTA, cinque Screen Actors Guild Award, un Critics’ Choice Awards, quattro Emmy e di un Tony Award. Il curriculum di Helen Mirren, attrice statunitense, è di tutto rispetto. Ma se le sue qualità nel cinema sono note a tutti, non lo è – o meglio, non lo era fino a qualche ora fa – la sua passione per il Lecce, club giallorosso di Serie A. E lei ci ha tenuto a dirlo a tutto il mondo, in diretta televisiva, al The Tonight Show di Jimmy Fallon, tra i talk show più famosi al mondo. La grande interprete britannica, premio Oscar per ‘The Queen‘ nel 2006, ha inscenato una gag con Fallon proprio sul calcio. “Secondo un recente studio, i tifosi dei New York Giants sono al primo posto per il linguaggio scurrile“, stava dicendo il conduttore quando è stato interrotto da Mirren. “Oh è terribile, terribile Jimmy”, ha esordito, “ho appeno sentito questa storia dei Giants e mi ha fatto arrabbiare”.

Fallon allora ha replicato: “Certo perché sei una donna di classe“. E lei subito: “No, no. Non è per questo. È che sono una tifosa sfegatata del Lecce, una squadra di calcio italiana. Forza Lecce! E siamo noi i tifosi più volgari!”. L’uscita della Mirren è stata apprezzata dalla squadra pugliese che ha rilanciato il video sui suoi account social: “Dame Helen Mirren al The Tonight Show di Jimmy Fallon, il talk show più famoso al mondo: è l’occasione migliore per ricordare la sua grande passione sportiva, il Lecce”. Ma perché Helen Mirren tifa Lecce? Non è un mistero per chi frequenti la zona che Helen Mirren trascorra felicemente molto tempo a Tiggiano, nel Salento, dove ha comprato casa. Motivo per cui – vivendo ormai in Salento – si è appassionata al club pugliese giallorosso al punto tale da voler esportare la sua passione in tutto il mondo, in uno dei talk show più famosi del mondo.

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