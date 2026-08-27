L'Inter è l'unica italiana in prima fascia, la Roma in seconda, mentre Napoli e Como sono rispettivamente in terza e quarta fascia. La finale si gioca al Wanda Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Trentasei squadre (29 aventi diritto e 7 che arrivano dai playoff) ad affrontarsi, un girone unico, quattro italiane. Oggi è il giorno dei sorteggi delle partite della League Phase di Champions League, massima competizione europea vinta dal Psg nelle ultime due stagioni e che quest’anno vede Inter, Roma, Napoli e Como tra le italiane. Confermato il format delle ultime due stagioni.

Le squadre saranno estratte per affrontare otto avversari diversi nella fase campionato e il calendario con le date e gli orari delle partite sarà reso noto entro sabato 29 agosto. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce (giocando una partita in casa e una in trasferta). Ecco la guida completa per la cerimonia dei sorteggi di UEFA Champions League, in programma oggi venerdì 27 agosto alle ore 18, e tutto quello che c’è da sapere sull’evento calcistico per club più seguito.