L’ex calciatore Buzsaky è sparito in Ungheria: vinse la Champions con Mourinho. Il padre: “Non sapevo che la polizia lo stesse cercando”

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La polizia ungherese sta cercando da qualche giorno Akos Buzsaky, ex centrocampista dell’Ungheria e volto noto del calcio inglese. Il 44enne è stato dichiarato scomparso il 18 agosto e le autorità stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La notizia ha destato preoccupazione nel mondo del calcio: Buzsaky ha infatti giocato diversi anni in Inghilterra ed era in rosa anche nel Porto del 2003, quello che guidato da José Mourinho vinse la Champions League.

A rendere ancora più particolare la vicenda è stata la testimonianza del padre di Buzsaky, Akos Buzsaky senior, che ha raccontato di aver appreso dai media che il figlio fosse ricercato dalla polizia. “Non sapevo che anche la polizia stesse cercando mio figlio“, ha raccontato alla stampa ungherese. Il padre ha spiegato che Buzsaky trascorre gran parte del suo tempo in Grecia, dove lavora come imprenditore nel settore delle costruzioni. Nell’ultimo anno, in particolare, avrebbe passato molto tempo nel Paese. I due non vivono insieme e, per questo, non si sentono quotidianamente. L’ultima conversazione tra i due risale comunque alla settimana precedente alla scomparsa, quando Buzsaky si trovava a casa. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa né sull’ultimo luogo in cui l’ex calciatore è stato visto. Le ricerche proseguono.