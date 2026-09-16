Cristiano Ronaldo pregò prima della finale dei Mondiali 2014: chiese alla Madonna di far perdere Messi

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Le foto del matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno fatto rapidamente il giro del web. Dopo il rito civile, celebrato lo scorso 11 agosto nel salotto della loro casa a Cascais (Portogallo), i novelli sposi si sono recati al santuario di Fatima per una benedizione nuziale speciale. Ma se è noto il legame tra la modella e il santuario portoghese (l’ultimo suo pellegrinaggio risale a due anni fa, coi figli), c’è un aspetto che non tutti conoscono legato al calciatore e alla Madonna venerata nel Paese natio. Nel 2014, alla vigilia della finale dei mondiali in Brasile tra Argentina e Germania (poi vinta dalla Germania 0-1 con gol di Gotze), Ronaldo si raccolse in preghiera davanti a un simulacro della Madonna chiedendo che l’albiceleste, capitanata dallo storico rivale Lionel Messi, perdesse contro la nazionale tedesca.

Lo rivela il settimanale ‘Maria con te’, del Gruppo Editoriale San Paolo, che dedica la copertina del numero in edicola proprio al goleador e alla sua consorte, pubblicando quel frame tratto dal documentario dedicato al campione nel 2015. Ronaldo è andato pubblicamente a Fatima per la prima volta proprio in occasione della Messa celebrata in una cappella della Casa di ritiro, un luogo più appartato nel complesso del tempio, dedicata all’Addolorata, da un sacerdote operante nel tempio portoghese da 7 anni e che, per una curiosa coincidenza, porta il suo stesso nome: padre Ronaldo, di cognome Araújo. Al termine della funzione, il presbitero, dopo aver invocato sulla coppia e sui loro figli la protezione della Vergine, ha regalato a Cristiano e a Georgina un rosario con l’effigie di Nossa Senhora: un invito a recitarlo tutti insieme in famiglia.

Già lo scorso maggio, il goleador aveva dichiarato: “Vado in chiesa ogni settimana e ringrazio sempre il Signore per tutto ciò che mi dà. Non gli chiedo nulla, lo ringrazio soltanto per aver protetto la mia famiglia e i miei amici. Sono cattolico, quindi cerco sempre di ringraziarlo per tutto ciò che ho”. Parole che avevano suscitato non pochi dubbi. Eppure, anche il suo comportamento in campo sembrerebbe confermarle: il campione portoghese, oggi, è la punta di diamante dell’Al-Nassr, club del campionato saudita in cui milita dal 2023. Per ben due volte, in questo triennio, è stato immortalato dalle telecamere mentre fa il segno della croce.