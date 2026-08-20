I blaugrana metterebbero sul piatto 100 milioni, ma dall'Inter filtra che non è arrivata nessuna proposta e che il calciatore è incedibile

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Dalla Spagna non hanno dubbi: “Perso Julian Alvarez, il primo obiettivo per l’attacco del Barcellona è Lautaro Martinez, che ha già aperto al trasferimento“. E l’offerta sarebbe di quelle importanti: 100 milioni all’Inter per il suo capitano. I nerazzurri però non hanno dubbi: è incedibile. Da ieri sera con grande insistenza è una voce che rimbalza in Spagna e che è stata rilanciata anche in Argentina, ma poi smentita in Italia. Tutti i principali quotidiani sportivi italiani sono invece sulla stessa lunghezza d’onda: il Barcellona non ha presentato alcuna offerta e per l’Inter è incedibile.

Secondo Gerard Romero, noto streamer, conduttore del podcast Jijantes ed esperto di mercato per Real Madrid, visti i noti rapporti diretti con molti dei principali dirigenti delle due società, il club catalano ha iniziato a trattare per provare a strappare Lautaro Martínez all’Inter. Si tratta certamente di una trattativa difficile – dicono in Spagna – ma secondo Gerard Romero il club catalano ritiene che ci sia un’apertura da parte del giocatore che potrebbe permettere di provare a negoziare un trasferimento in Catalogna nelle ultime settimane della sessione di mercato. In Spagna riferiscono che Deco ha incontrato negli ultimi giorni a Madrid l’agente di Lautaro Martínez, Alejandro Camano. L’entourage del giocatore avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento a Barcellona per l’attaccante argentino, ma la trattativa è comunque molto complicata, considerando anche che mancano meno di due settimane alla fine del mercato.

Con l’ultimo rinnovo di contratto, Lautaro Martínez e l’Inter hanno eliminato la clausola rescissoria, che era fissata a 120 milioni di euro e valida soltanto per un periodo limitato. La clausola non esiste più e chiunque voglia strappare il capitano argentino ai nerazzurri dovrà quindi trattare con il club, che, proprio come l’Atlético con Julián Álvarez, al momento non ha alcuna intenzione di cedere il proprio capitano. Naturalmente tutto dipenderà dall’offerta: se fosse davvero superiore al valore di mercato, verrebbe quantomeno presa in considerazione. Ma non si parla dei 100 milioni venuti fuori. Ne servirebbero di più per cominciare a far vacillare l’Inter.