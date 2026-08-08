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Ultimo aggiornamento: 16:01 del 8 Agosto

Spranghe, petardi e fumogeni: ultras incappucciati seminano il panico in centro, paura a Genova. Era una “spedizione punitiva” – Video

di Redazione Sport
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Una trentina di tifosi genoani, alcuni già sottoposti a Daspo, si è travisata e armata di spranghe, attaccando un gruppo di sostenitori del Deportivo la Coruna, club spagnolo contro cui i rossoblù faranno oggi un'amichevole
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È stata una spedizione punitiva, organizzata da un nutrito gruppo di ultras genoani nei confronti di un gruppo tifosi del Deportivo la Coruna, quanto accaduto stanotte nel centro storico di Genova. Secondo quanto emerso dalle indagini della Digos, che ha incrociato testimonianze e telecamere di sorveglianza, i tifosi spagnoli, che si trovavano in piazza delle Erbe in vista del match di questa sera a Marassi, avrebbero esposto simboli della loro squadra in un ‘territorio‘ considerato dalla tifoseria locale come proprio. La spedizione sarebbe stata organizzata nella zona di piazza San Giorgio dove una trentina di ultras, alcuni già sottoposti a Daspo, si è travisata e armata di spranghe. Lungo il percorso petardi e fumogeni che hanno provocato un fuggi fuggi generale nei vicoli della movida e la chiusura anticipata dei locali.

Al momento, nonostante i video mostrino alcune bastonate, non risultano feriti che abbiamo fatto ricorso alle cure degli ospedali, né danni ai locali. Della vicenda è stata informata la Procura di Genova, tramite il procuratore aggiunto Federico Manotti. Di tutti i fatti verrà informato anche l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento di pubblica sicurezza per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Grande attenzione da parte della Questura di Genova in vista del match di questa sera tra il Genoa e il Deportivo, nell’ambito del torneo dedicato a Vincenzo Spagnolo, il tifoso rossoblù accoltellato il 29 gennaio 1995 a Genova fuori dallo stadio Luigi Ferraris prima della partita GenoaMilan da un ultras milanista.

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