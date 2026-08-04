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In diretta la conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio dei ministri di martedì 4 agosto. Il Cdm ha esaminato un decreto legge con misure per la Pubblica amministrazione e la Protezione civile e la legge di delegazione europea. Sul tavolo anche il decreto legislativo per la riorganizzazione della Corte dei Conti, quello per attuare l’AI Act europeo, che contiene anche le misure sul riconoscimento facciale. All’esame definitivo pure un decreto legislativo in tema di “tributi regionali e locali e federalismo fiscale regionale”. All’ordine del giorno anche un disegno di legge che rivede la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” e il ddl con “disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale“.