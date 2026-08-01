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Di Franco Baresi si è detto veramente di tutto. Nei termini più positivi possibili. C’era da aspettarselo, soprattutto dai suoi ex compagni o da chi ha avuto la possibilità di lavorare con lui. Prima da calciatore, poi da dirigente. Ma Baresi per il Milan è stato anche molto altro. Ha rappresentato quell’idea di sportivo proletario, vicino alla gente, che il mondo rossonero, se non proprio del calcio in generale, ha apprezzato. E se il giorno dell’annuncio della sua morte, il 31 luglio, è stato particolarmente sentito, il day after non è stato proprio da meno. A Casa Milan, nonostante il caldo e la data tipicamente vacanziera, sin dal mattino i tifosi sono andati a poco a poco, con garbo e silenzio, a lasciare un loro ricordo.

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Tanto che davanti alla “nuova” sede rossonera, quella che ha visto Baresi come vicepresidente onorario a partire dal 2020, è stato istituito un piccolo altare laico in memoria del suo numero 6. Quello per cui il Milan decise, primo caso in assoluto della sua storia, di ritirare la maglia una volta che nel 1997 decise di smettere di giocare. Sono arrivati in tanti, a poco a poco. Hanno lasciato una foto, delle rose, dei disegni, persino un palloncino con una scritta inequivocabile: “6 per sempre con noi”. C’era anche un quaderno, dove lasciare una scritta, una firma, un ricordo. Una testimonianza di quello che Baresi ha rappresentato per loro e anche per chi non l’ha potuto vedere giocare.

C’erano persone di ogni età: chi ha visto Baresi in campo, chi se lo ricorda allo stadio insieme ai propri genitori, chi invece l’ha solo sentito raccontare. Persino chi, dall’estero (come dei tifosi norvegesi) di Baresi ha solo avuto un’eco lontana. Ma evidentemente non così flebile. Baresi ha rappresentato questo per il Milan e la testimonianza è tutta lì. Del tifoso ‘medio’, di quello che con il numero 6 non ha mai avuto un rapporto reale. O forse no.