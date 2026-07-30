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Ultimo aggiornamento: 20:29

“Tornato al lavoro”: il video di Sinner che si allena a Montecarlo. Poi sfinito si appoggia alla rete

di Redazione Sport
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Il numero uno al mondo ha svolto una sessione atletica, come mostrato sui social: dopo la rinuncia a Montreal, il focus è ora su Cincinnati e gli Us Open
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Dopo le polemiche degli ultimi giorni relative alla sua rinuncia a Montreal – torneo sul cemento canadese in programma dal 2 al 13 agosto – Jannik Sinner è tornato ad allenarsi e lo ha fatto a Montecarlo, come testimoniato sui social. “Back to work“, “Tornato al lavoro”, ha scritto il tennista italiano con una significativa emoji che indica le temperature altissime anche nel Principato. Un breve video in cui Sinner svolge una parte di lavoro atletico, senza racchetta, ma facendo quelle che in gergo si chiamano “navette“, ovvero un lavoro di scatti avanti e indietro. Poi a fine serie, il numero uno al mondo – sfinito – si appoggia alla rete in preda alla stanchezza.

Salvo clamorose altre decisioni, Jannik Sinner tornerà in campo a Cincinnati, nel secondo torneo preparatorio su cemento in vista degli Us Open. Il Masters 1000 di Cincinnati si svolgerà da martedì 11 agosto a domenica 23 agosto: sarà l’unico di preparazione in vista dell’ultimo Slam dell’anno. A Cincinnati, nella passata stagione, Sinner si ritirò sul 5-0 contro Alcaraz per un problema fisico. Il focus è ovviamente agli Us Open, dove Sinner deve riscattare la sconfitta in quattro set nel 2025 contro Carlos Alcaraz.

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