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Una palazzina di tre piani che ospita abitazioni (all’ultimo piano) e negozi (al piano di mezzo) è crollata a Tremestieri, a Sud di Messina. Ci sono diversi feriti. Da chiarire ancora le cause. Secondo una prima ipotesi si parlava di una fuga di gas, ma il sindaco Federico Basile ha spiegato: “Sembrerebbe che non sia stato uno scoppio la causa del crollo come si pensava in un primo momento”. Prima il boato, poi il fumo bianco, raccontano infatti alcuni testimoni – non parlando di una esplosione – su quanto accaduto L’ipotesi che sta prendendo piede quindi è quella di un cedimento strutturale dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione – che potrebbero avere un ruolo nella tragedia – rispetto a quella dell’esplosione come ipotizzato nell’immediato.

“È venuto giù lentamente e ho avuto il tempo di scappare”, racconta un superstite. Al pian terreno erano al lavoro alcuni operai. Durante i lavori di messa in sicurezza sul luogo della palazzina crollata è scoppiato anche un principio d’incendio. Intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno ampliato l’area di sicurezza attorno all’edificio. Limitata la circolazione lungo la Ss114, nei pressi dell’edificio crollato. Tre i feriti trasportati al Policnico di Messina: hanno 26, 54 e 58 anni, con traumi cranico e facciali; l’unico giunto in codice rosso è regredito ad arancione: erano all’esterno dell’edificio e sono riusciti a cavarsela. I vigili del fuoco sono al lavoro per la ricerca di dispersi, che sono sette, come detto dal sindaco Federico Basile.

L’ospedale che ha attivato il Peimaf, il Piano di massiccio afflusso di feriti e sono stati richiamati tutti i medici della struttura per andare a dare supporto, anche il 118 sta allestendo un punto medico avanzato sul posto. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, la zona è stata completamente transennata. “Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo – racconta una cliente di 40 anni all’agenzia Ansa – quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta”.