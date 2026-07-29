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Ultimo aggiornamento: 13:59

L’influenza di Delmastro sul ministero e l’import di gas da Paesi esteri, la diretta del question time alla Camera

di Redazione Politica
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Interrogazioni a risposta immediata con Nordio, Pichetto, Calderoli e Schillaci
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Giorno di question time alla Camera. A intervenire, con seduta dalle 15, saranno 4 ministri: Carlo Nordio (Giustizia), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente ed Energia), Roberto Calderoli (Affari regionali) e Orazio Schillaci (Salute).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a una interrogazione sulle notizie di stampa relative alla riferita influenza dell’ex Sottosegretario Delmastro Delle Vedove nella gestione attuale del Ministero della Giustizia (D’OrsoM5s).

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a una interrogazione sulle iniziative per la riduzione dei prezzi del gas e dell’energia, anche con riferimento alla riapertura dei canali di approvvigionamento con Paesi esteri (BofFuturo Nazionale).

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, risponde a una interrogazione sui tempi di adozione del decreto volto all’individuazione dei comuni montani destinatari dei benefici economici e sulla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Sarracino – Pd).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sull’uscita della Regione Calabria dal piano di rientro dal disavanzo sanitario (BoschiItalia Viva); sulle ulteriori iniziative in materia di servizi di cura della salute mentale della popolazione (LupiNoi Moderati); sulle iniziative volte a garantire il diritto a cure tempestive nel servizio sanitario pubblico (ZanellaVerdi-Sinistra); sulle iniziative volte a rafforzare i servizi territoriali di salute mentale, con particolare riferimento al supporto psicologico rivolto ai giovani (BenzoniAzione); sulle iniziative in materia di prevenzione e cura delle demenze, con specifico riguardo all’accesso alle nuove terapie (PatriarcaForza Italia); sulle iniziative per la continuità dell’approvvigionamento dei medicinali essenziali e per il rafforzamento della filiera farmaceutica nazionale (LoizzoLega); sullo stato di avanzamento della realizzazione delle case della comunità previste dal Pnrr (BignamiFdi).

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