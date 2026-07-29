“Circolate diverse notizie false, orgogliosi che una leggenda come Pirlo sia con noi”: lo United Fc rompe il silenzio

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“Negli ultimi giorni sono circolate numerose speculazioni sul futuro di Andrea Pirlo, comprese diverse notizie che non corrispondono alla realtà”. Con queste parole lo United Fc ha voluto fare chiarezza sul futuro dell’ex centrocampista italiano, confermando la sua permanenza sulla panchina del club degli Emirati Arabi dopo il caos Nazionale. La società ha deciso di rompere il silenzio dopo le polemiche legate al caso Fonbet, sponsorizzazione che non ha permesso a Pirlo di sedersi sulla panchina dell’Italia. Poi il presidente Figc Giovanni Malagò ha virato su Roberto Mancini e Claudio Ranieri dopo l’addio di Paolo Maldini e Leonardo.

Il Dubai United ha ribadito la propria fiducia nell’allenatore, definendosi orgoglioso di avere alla guida una figura del calibro di Pirlo: “Il Dubai United è lieto che una leggenda del calcio come Andrea sia il nostro allenatore capo sin dalla scorsa stagione. Il presidente del club Ilie Cebanu, la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori gli esprimono il loro pieno sostegno. Andrea Pirlo è pienamente impegnato nei confronti del Dubai United, e il club è pienamente impegnato nei confronti di Andrea Pirlo“.

Per Pirlo, dunque, il percorso continuerà negli Emirati Arabi Uniti, dove il Dubai United si prepara ad affrontare una stagione storica. Il club, infatti, dopo la promozione conquistata nei mesi scorsi, sarà per la prima volta ai nastri di partenza della ADNOC Pro League, la massima divisione del calcio emiratino. “Ci stiamo preparando per la nostra storica prima stagione nella ADNOC Pro League. Si tratta di un nuovo importante capitolo per il club e tutta la nostra attenzione è rivolta alla preparazione e alle prestazioni della squadra. Invitiamo tutti i nostri tifosi e gli appassionati di calcio di Dubai a unirsi a noi allo stadio, a sostenere la squadra e a diventare parte integrante del percorso del Dubai United nella Pro League”, ha aggiunto il club nel comunicato.

Nei giorni scorsi Pirlo era stato al centro dell’attenzione appunto per la collaborazione con Fonbet, società russa di scommesse, dopo esser stato scelto come commissario tecnico dell’Italia. L’ex regista azzurro aveva difeso la scelta di ricoprire il ruolo di global ambassador, spiegando sui social: “Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono“. Successivamente, attraverso le sue Instagram Stories, Pirlo aveva comunicato di aver appreso di non essere più in corsa per diventare il nuovo ct della Nazionale, anticipando il ribaltone che avrebbe portato la Figc a scegliere nuovamente Mancini. Al momento, quindi, Pirlo resterà concentrato sul progetto del Dubai United. Non sono state comunicate modifiche né alla sua posizione nel club né alla collaborazione con Fonbet, che per il momento dovrebbe proseguire.