Malagò svela il messaggio di Gravina: “Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avrei fatto io”

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La nuova Italia che piace alla vecchia Figc. In conferenza stampa Giovanni Malagò ne fa un motivo di vanto, ma non suonano esattamente come un buon auspicio le parole che il suo predecessore Gabriele Gravina gli ha scritto per messaggio qualche oro dopo la nomina di Roberto Mancini come ct e di Claudio Ranieri come direttore tecnico. “Vi do la mia parola d’onore che con Gravina non avevo parlato, poi ieri mi ha inviato un messaggio: “Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avrei fatto“. C’è una condivisione totale della scelta di Roberto”, ha dichiarato Malagò davanti ai cronisti.

Eppure, Gravina è colui che da presidente Figc ha mancato per due volte la qualificazione ai Mondiali, commettendo diversi errori nella gestione dei vari allenatori passati da Coverciano in questi anni. Compreso il tumultuoso addio di Mancini, a cui aveva rinnovato la fiducia dopo il fallimento a Palermo contro la Macedonia del Nord, quando era evidente come quel ciclo fosse al capolinea.

Dopo le dimissioni di Gravina in primavera, nel mondo del calcio è stata invocata a parole una cesura netta con il passato. Ovviamente solo chiacchiere. Il sistema Gravina è ancora ben ramificato e l’ex presidente Figc resta d’altronde vicepresidente vicario dell’Uefa, come non ha mancato di sottolineare sempre Malagò in un altro passaggio della conferenza stampa di oggi. Lo stesso Mancini ha più volte citato Gravina, a partire dalla scuse per la sua fuga in Arabia Saudita: “Sentivo una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, probabilmente con una conversazione a quattr’occhi sarebbe stata un discorso diverso”. E ancora: “La responsabilità di quanto accaduto è totalmente mia“.

Guai, insomma, a far ricadere colpo sull’ex presidente. Che – non è di certo un mistero – è in contatto con il suo successore Malagò. Tanto da approvare la scelta di Mancini e di Ranieri. Non è dato sapere, invece, cosa pensasse Gravina della precedente decisione: Pirlo ct e Maldini direttore tecnico.