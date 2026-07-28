“Mancini? Le sue scuse sono state importanti. In settimana anche una terza figura federale”: parla Malagò

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Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre entro la fine della settimana arriverà anche una terza figura dirigenziale che coordinerà le Nazionali e ricoprirà un ruolo simile a quello che in passato fu di Gigi Riva. Giovanni Malagò ridisegna così l’organigramma della Figc dopo il caos degli ultimi giorni e, al termine del Consiglio federale, ha ufficializzato in conferenza stampa la scelta del nuovo corso azzurro.

“Il tempo stringeva e io ho ritenuto che la persona giusta come ct dovesse essere Roberto Mancini“, ha spiegato il presidente federale, confermando le indiscrezioni delle ultime ore. “Mi chiedete se il passato di Mancini è stato tenuto in considerazione? Certo. Le scuse fatte da Roberto sono state importanti e rappresentano un presupposto della conferenza di domani. È evidente che sono state fatte tutte le valutazioni possibili“, ha proseguito Malagò. Mancini si era già scusato poco più di un anno fa, quando a La Gazzetta dello Sport aveva dichiarato: “Perché si tornerebbe sempre dove si è stati felici. A Coverciano stavo da dio, con tutti. C’era proprio un bel clima”.

Contestualmente Malagò ha annunciato anche l’ingresso di Claudio Ranieri: “Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del ct. Serviva una figura che diventasse direttore tecnico e presidente del Club Italia. Questa persona è Claudio Ranieri, che pochi minuti fa mi ha garantito il suo impegno“. Mancini e Ranieri saranno presentati ufficialmente domani alle ore 18. Malagò non ha voluto entrare nei dettagli economici dell’accordo, limitandosi a sottolineare “la disponibilità economica” dimostrata da entrambi nel corso della trattativa.

Si chiude così la telenovela di questi giorni. Dopo l’ufficialità dell’11 luglio dell’arrivo di Paolo Maldini come direttore tecnico e Leonardo nel ruolo di advisor, era stato scelto il nuovo ct: Andrea Pirlo, il nome voluto da Maldini e Leonardo dopo il tentativo con Pep Guardiola. Sembrava mettere tutti d’accordo fino alla scoperta della questione riguardante la sponsorizzazione di Pirlo a Fonbet, agenzia di scommesse russa che ha frenato tutto e ha indotto Malagò a non dare l’ok per l’ufficialità. Da lì le dimissioni di Maldini e Leonardo, il consiglio federale di oggi e poi l’annuncio delle due persone che guideranno il nuovo corso in Figc.