Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 13:19

“Tifosi al Tour? Ho visto le esternazioni più volgari di un Pride, è intollerabile”: l’uscita del commentatore Rai Silvio Martinello

di Alberto Marzocchi
Subito dopo le parole del commentatore - ed ex ciclista - il giornalista Stefano Rizzato ha preso le distanze: "Nei Pride non si fa male a nessuno"
“Tifosi al Tour? Ho visto le esternazioni più volgari di un Pride, è intollerabile”: l’uscita del commentatore Rai Silvio Martinello
Icona dei commenti Commenti

“In certi momenti sembrava di essere al Carnevale di Rio o, addirittura, alle esternazioni più volgari che ogni tanto vediamo a qualche Pride o cose di questo tipo”. Le parole sono dello storico commentatore Rai – ed ex ciclista – Silvio Martinello, che ha tirato in ballo i cortei organizzati dalla comunità Lgbtq+, criticandoli, in una spericolata analogia con gli eccessi dei tifosi, lungo la salita dell’Alpe d’Huez, visti nella 18esima tappa del Tour de France: eccessi, in quest’ultimo caso, che hanno messo a rischio in più di una circostanza l’incolumità dei corridori.

Il contesto è il seguente. Il giorno prima, venerdì 24 luglio, i ciclisti hanno percorso la mitica salita alpina, letteralmente presa d’assalto da 500mila persone. Purtroppo, lungo alcuni tratti dei tornanti, alcuni tifosi si sono avvicinati così tanto agli atleti da mettere in pericolo la loro sicurezza. A farne le spese, più di tutti, è stato il colombiano Einer Rubio: con lo spazio della carreggiata ridotto a causa delle due ali di folla, quando un’ammiraglia ha inchiodato per evitare di investire un tifoso, Rubio ha sbattuto con la faccia contro l’auto. Risultato: ritiro dalla corsa e 20 punti di sutura al volto. Il giorno successivo, lungo la discesa dal Col du Galibier, i telecronisti Rai stanno proprio commentando le polemiche nate dopo l’Alpe d’Huez: ci sono il giornalista Stefano Rizzato, il più esperto collega Francesco Pancani, l’ex commissario tecnico e corridore – e storica voce del ciclismo italiano – Davide Cassani e, appunto, Martinello. Qui il link (quando mancano un’ora e 16 minuti al termine della diretta).

I telecronisti parlano delle soluzioni per evitare il sovraffollamento sulle iconiche montagne: dal biglietto per i tifosi, alle transenne lungo tutta la lunghezza della salita fino al servizio d’ordine. Poi prende la parola Martinello: “Ho letto un’intervista a Thierry Gouvenou (direttore tecnico della corsa francese, ndr) secondo cui il bilancio della giornata di ieri, salvo l’incidente a Rubio, è positivo. Una dichiarazione che non mi trova d’accordo: l’obiettivo dell’organizzatore è prevenire gli incidenti” e far sì che corridori, ammiraglie e personale al seguito “lavorino in sicurezza”. E poi: “Secondo Gouvenou il pubblico del ciclismo è più giovane rispetto al passato e quindi più portato alla festa. Io francamente non ho nulla in contrario contro chi fa festa […] ma in certi momenti sembrava di essere al Carnevale di Rio o, addirittura, alle esternazioni più volgari che ogni tanto vediamo a qualche Pride o cose di questo genere. Un pubblico più giovane cosa significa? Che dobbiamo vedere gli eccessi che abbiamo visto ieri?”.

Subito dopo è intervenuto Rizzato, che elegantemente ha preso le distanze da Martinello: “Nei Pride non si fa male a nessuno e non si creano danni ai corridori come quei tifosi che ieri si buttavano in mezzo alla strada”. “Assolutamente”, risponde Martinello, che poi però aggiunge: “Alcuni erano senza mutande, alcuni col sedere di fuori. È intollerabile“.

Mail: a.marzocchi@ilfattoquotidiano.it
Instagram

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione