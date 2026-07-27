Tutti giù per terra, dai calciatori all’arbitro: terrore in campo per l’invasione di uno sciame d’api. Perché sdraiarsi non è la tecnica raccomandata

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Tutti a terra, dai calciatori all’arbitro. Non per un infortunio o per una protesta, ma per evitare le punture di uno sciame d’api che ha improvvisamente invaso il terreno di gioco. È accaduto nel pomeriggio di sabato 25 luglio allo stadio Joia da Princesa di Feira de Santana, in Brasile, durante la finale del Campionato Baiano Under 20 tra Bahia e Fluminense de Feira.

Di fronte all’arrivo degli insetti, i ragazzi delle due squadre hanno reagito con prontezza, sdraiandosi sul prato nel tentativo di proteggersi. La stessa precauzione è stata adottata dalla squadra arbitrale e dagli altri professionisti presenti sul campo. Una scena decisamente insolita, che ha costretto il direttore di gara a interrompere la partita.

Sdraiarsi sul terreno quando uno sciame invade un campo può sembrare una reazione istintiva, ma non è la tecnica raccomandata se le api stanno realmente attaccando. Le indicazioni degli esperti invitano ad allontanarsi rapidamente, proteggendo soprattutto occhi, naso e orecchie, per raggiungere un riparo chiuso come un edificio o un veicolo. Restare a terra impedisce invece di mettere distanza tra sé e gli insetti. Bisogna inoltre evitare di agitare le braccia o schiacciare le api: i movimenti possono irritarle, mentre quelle colpite rilasciano un segnale d’allarme capace di attirarne altre.

La situazione è diversa quando a passare è uno sciame migratorio che non mostra comportamenti aggressivi. Durante la sciamatura le api sono generalmente più docili rispetto a quelle impegnate a difendere un alveare: non hanno miele o covata da proteggere e sono concentrate sul trasferimento della regina. Mantenere la calma ed evitare gesti improvvisi è quindi sensato, ma sdraiarsi non risulta una misura di sicurezza riconosciuta.