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Ultimo aggiornamento: 13:02

L’amichevole finisce in rissa, l’arbitra colpita cade a terra: ricoverata in ospedale | Video

di Redazione Sport
Scene assurde nel match tra Metz e Fortuna Sittard: la direttrice di gara Mathilde Demoncay ha avuto la peggio, sbattendo violentemente la nuca
L’amichevole finisce in rissa, l’arbitra colpita cade a terra: ricoverata in ospedale | Video
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Tensione alle stelle durante l’amichevole tra Metz e Fortuna Sittard: l’arbitra Mathilde Demoncay è rimasta vittima di una commozione cerebrale a seguito di una violenta rissa scoppiata in campo. Tutto ha avuto inizio quando il giocatore del Metz, Jessy Deminguet, ha afferrato la maglia dell’avversario Lequincio Zeefuik, scatenando la reazione immediata di quest’ultimo e dando vita a un parapiglia generale.

Nel tentativo di riportare la calma e separare i contendenti, l’arbitra è stata travolta dalla furia dei calciatori. La 26enne direttrice di gara francese è finita a terra battendo violentemente la nuca e riportando una commozione cerebrale. Demoncay è rimasta a terra per diversi minuti, poi ha provato a proseguire come assistente, ma ha lasciato il campo all’intervallo ed è stata successivamente ricoverata in ospedale.

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