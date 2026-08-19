“Rodri è un cog***ne”: il traduttore di Musk su X confonde il termine “culer” e insulta il nuovo calciatore del Barcellona

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Galeotto fu il francese. Sul social X di Elon Musk è diventata virale la traduzione in italiano del post pubblicato dal canale ufficiale francese del Barcellona per annunciare l’acquisto del centrocampista spagnolo Rodri dal Manchester City. Il motivo è semplice. La frase “Rodri est culer” è stata tradotta da X come “Rodri è cog***ne”. Un errore ovviamente del traduttore automatico, confuso dalla parola culer che non fa parte del vocabolario francese (esiste solo il verbo culer, che è un termine marinaresco poco utilizzato che fa riferimento a una nave che indietreggia). Il termine culer invece in spagnolo indica i tifosi del Barcellona e viene utilizzato dal club per annunciare ogni nuovo acquisto.

Elon Musk da tempo ha introdotto un uso massiccio dell‘intelligenza artificiale all’interno della sua piattaforma: non solo Grok, anche i post su X appaiono quasi sempre tradotti automaticamente nella lingua del proprio paese. Con qualche errore, ogni tanto. In questo caso palesemente grave, visto che si è trasformato in un insulto a Rodri, fresco vincitore del Mondiale con la Spagna. A trarre in inganno la macchina è stato probabilmente l’uso del francese, perché il post pubblicato sul canale spagnolo del Barcellona presenta invece una traduzione corretta.

Il termine “culer” per indicare i tifosi del Barcellona ha una radice legata a un’altra parola italiana, che volgarmente indica proprio il sedere. Infatti risale ai primi anni del Novecento, quando il Barcellona giocava nel vecchio stadio di Carrer de la Indústria: l’impianto aveva tribune molto piccole e posti limitati, quindi per assistere alle partite i tifosi blaugrana si arrampicavano e si sedevano sul muro di cinta. Dall’esterno quindi era visibile soltanto una fila di fondoschiena. Da qui il termine “culer”, diventato poi un orgoglio dalla stessa tifoseria. Altro che insulto.