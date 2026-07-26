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Abdul Ballout, 21 anni, corportatura snella e capelli neri. È questo il profilo del sospetto aggressore di Berlino, ricercato per essere piombato con un furgone sulla folla durante il Pride. La polizia di Berlino ha specificato che il sospettato sarebbe un sostenitore dello Stato Islamico, ha riferito la Bild. Che cita fonti della sicurezza tedesca: Ballout è nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. In base all’annuncio diffuso in rete con la foto segnaletica, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. “Se lo incontrate, non avvicinatevi”, si legge, “potrebbe essere armato e pericoloso”.

La polizia e la procura di Berlino esortando quindi la cittadinanza a chiamare immediatamente il numero delle emergenza, il 110, in caso di avvistamento del sospetto che, aveva già confermato un portavoce della polizia, Florian Nath, è “noto alle autorità e considerato legato ad ambienti islamisti”. Sempre secondo la Bild, il giovane è noto alla polizia anche per lesioni personali gravi ed estorsione a scopo di rapina, ed era stato rilasciato da un istituto penale minorile solo a maggio.

La Procura generale tedesca e l’Ufficio criminale regionale di Berlino stanno indagando “per sospetto attentato”. Non è ancora chiaro se si tratti di un singolo autore o se vi siano complici. Secondo la polizia, i testimoni hanno fornito dichiarazioni contrastanti riguardo al numero degli autori, uno o più. L’eventuale uso di un’arma da taglio è oggetto di accertamenti da parte della polizia, ma non è stato ancora confermato.

Gli inquirenti, inoltre, non hanno ancora accertato se Abdul B. fosse effettivamente alla guida del furgone: secondo la ricostruzione finora disponibile, il conducente è fuggito subito dopo lo schianto contro un albero, circostanza che lascia aperta anche l’ipotesi della presenza di complici. Le autorità tedesche hanno già esteso la caccia all’uomo ai Paesi confinanti, allertando Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Danimarca.