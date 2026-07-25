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Ultimo aggiornamento: 10:36

Caso Fakir, il sindaco Lepore denuncia gli haters dopo le minacce di morte online

di Redazione Cronaca
Dopo aver convocato il presidio in Piazza Nettuno, il primo cittadino ha ricevuto commenti pubblici come "Lepore ti vogliamo come Fakir", ma anche messaggi privati
Caso Fakir, il sindaco Lepore denuncia gli haters dopo le minacce di morte online
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Il sindaco di Bologna Matteo Lepore si è presentato in Questura per presentare una denuncia-querela dopo le minacce social che hanno seguito la notte di scontri in piazza per la morte di Abderrahim Fakir.

Lo riporta il Corriere di Bologna, dove si legge che l’ufficio legale di Palazzo d’Accursio ha vagliato i messaggi arrivati al primo cittadino: commenti pubblici come “Lepore ti vogliamo come Fakir”, ma anche messaggi privati con minacce di morte, alcune riportanti anche un indirizzo. Per questo motivo, Lepore ha deciso di recarsi in Questura, per la seconda volta dopo aver accompagnato i familiari del 42enne ucciso domenica scorsa, questa volta per denunciare e tutelare se stesso.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva criticato il sindaco per aver convocato il presidio in Piazza Nettuno, ma la replica di Lepore non aveva tardato ad arrivare: “Attaccare i sindaci non risolverà alcun problema di ordine pubblico“.

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