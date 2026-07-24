È il giorno del matrimonio tra il portiere e capitano della nazionale italiana e la fidanzata Alessia Elefante: il "sì" in Puglia, tra Locorotondo e Fasano. Tanti gli ospiti d'eccezione, tra cui anche Haaland

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

La priorità è sicuramente la festa di Gigio Donnarumma – portiere del Manchester City – e di Alessia Elefante. Ma il matrimonio del numero uno e capitano della nazionale potrebbe essere un’occasione per accelerare i dialoghi per la scelta del nuovo commissario tecnico. Il motivo? Nonostante la lista degli invitati sia segretissima, alle nozze di Donnarumma dovrebbero esserci anche Paolo Maldini – che Gigio ha conosciuto nei suoi anni al Milan – e Pep Guardiola, suo allenatore al Manchester City fino a un paio di mesi fa.

I due si sposano in Puglia, dove Donnarumma è arrivato già ieri, e la cerimonia religiosa è prevista per le 16:30 nella Chiesa Madre di Locorotondo, mentre il ricevimento sarà nell’esclusiva e bellissima sala Pettolecchia a Fasano. Un’organizzazione curata nei minimi dettagli, tipica dei grandi matrimoni vip celebrati nella regione. Nonostante la riservatezza mantenuta dagli sposi, continuano a rincorrersi le indiscrezioni sugli ospiti che prenderanno parte alla cerimonia. L’evento potrebbe richiamare alcune delle figure più importanti del panorama calcistico internazionale, trasformando per un giorno la Puglia in un punto d’incontro del grande calcio.

Tra i nomi più citati c’è quello di Erling Haaland, attaccante del Manchester City e compagno di squadra di Gianluigi Donnarumma, al quale si affiancano altre possibili presenze di prestigio come appunto Pep Guardiola, ma anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini e diversi amici di Donnarumma, tra cui Sandro Tonali e Nicolò Barella, compagni di Nazionale. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali, ma l’attesa intorno alla lista degli invitati continua ad alimentare curiosità e speculazioni, con la Puglia da ieri a caccia degli invitati vip per le strade. Intanto l’amministrazione comunale ha già emanato un’ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa.

Tra un brindisi e un altro, tra un ballo e un altro, però, si pensa che Paolo Maldini e Pep Guardiola possano approfittarne per continuare a intensificare i dialoghi già molto frequenti negli ultimi giorni, con il culmine dell’incontro a Barcellona negli scorsi giorni. Proprio ieri Maldini ha parlato in conferenza stampa al termine dell’assemblea della Lega Serie A, confermando come già fatto i contatti con Guardiola, ma spiegando che non si tratta di un problema economico ma più di progettualità e questioni personali. Una risposta definitiva non è ancora arrivata, la Figc aspetta. E chissà che proprio il matrimonio di Donnarumma, che della Nazionale italiana è anche il capitano, non possa essere l’occasione perfetta per strappare un “sì” dall’allenatore catalano, anche se secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe già arrivato un “no” nella notte.