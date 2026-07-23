Durante l'assemblea della Lega Serie A sono intervenuti anche Giovanni Malagò, presidente Figc, Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, advisor. Il tema è ovviamente l'allenatore che guiderà la nazionale

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“Il ct? L’ideale sarebbe averlo entro questa settimana, ma stiamo aspettando la persona che realmente vogliamo”. A parlare è il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini nel corso di una conferenza stampa dopo l’incontro con l’assemblea della Lega Serie A, a cui hanno partecipato anche il presidente della Figc Giovanni Malagò e l’advisor Leonardo.

Il tema è ovviamente quello del nuovo commissario tecnico della nazionale e la domanda su Pep Guardiola è inevitabile dopo la notizia dell’incontro degli scorsi giorni: “Guardiola? Ad oggi non possiamo dare indicazioni, non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti, perché ci sembrava giusto iniziare con quelli che riteniamo i migliori al mondo“, ha spiegato Paolo Maldini, sottolineando che con Leonardo si è da subito concentrato sulla miglior scelta possibile per la Nazionale.

Una decisione – quella del nuovo commissario tecnico – che deve essere presa in fretta, visto che a settembre comincerà già la Nations League. Per Maldini però non è necessario averne troppa: “L’ho sentito bene il Presidente di Lega, io penso che quello che si diceva della fretta è comprensibile. Anche noi vogliamo fare quanto prima, però penso che questo percorso sarà fondamentale anche per definire esattamente quello che vogliamo, quindi aspettare qualche giorno penso che sia una cosa giusta. Ma abbiamo le idee chiare“, ha dichiarato ancora Maldini.

Una scelta difficile e un contesto complicato. Maldini però ha deciso di accettare la sfida in Figc per rivoluzionare il mondo del calcio italiano e ridare dignità alla Nazionale, assente da tre Mondiali consecutivi: “Le sensazioni sono di grande pressione, c’è un progetto ambizioso e quando l’Italia chiama è difficile dire di no. Pur avendo chiaro la difficoltà e la lunghezza ho voluto con ogni mia forza convincere Leonardo con cui c’è una condivisione totale di principi, valori e amicizia“, ha proseguito Maldini che ha poi concluso: “La Lega di Serie A ci ha ascoltato e ha dato disponibilità a realizzare questo nostro progetto“.