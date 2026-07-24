Le due - secondo gli inquirenti - avevano sottoposto i piccoli a violenze fisiche e psicologiche: schiaffi al volto e alla testa, pizzicotti, capelli tirati, strattonamenti, spintonamenti

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Due educatrici di una scuola dell’infanzia in provincia di Ancona sono state sottoposte agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. È quanto disposto dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Ancona su richiesta della procura, al termine delle indagini condotte dai carabinieri delle stazioni di Agugliano e di Loreto e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Osimo, che hanno rivelato violenze e umiliazioni contro bimbi tra i 3 e i 6 anni.

Secondo la ricostruzione, le due educatrici hanno sottoposto i bambini a “sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche, in un clima di perdurante intimidazione”: schiaffi al volto e alla testa, pizzicotti, capelli tirati, strattonamenti e spintonamenti. Oltre a questo, i piccoli hanno subito punizioni umilianti e degradanti, come camminare scalzi, togliere il cappellino sotto il sole, colpirsi la testa da soli e restare chiusi al buio in bagno per diversi minuti.

La procura ha contestato anche il reato di abbandono di minori, poiché le due educatrici avrebbero contravvenuto al loro dovere di custodia abbandonando i bambini in giardino senza vigilanza. Secondo il gip, le due hanno messo in atto “una sistematica condotta illecita”, ritenuta “incompatibile con il ruolo di educatrici di bambini ancora in tenera età, in un quadro di violenze, percosse, umiliazioni e minacce e in un contesto di scarsa attenzione o palese disinteresse verso i minori affidati alle indagate”.