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Un uomo smarrito, in stato confusionale, sdraiato a terra, senza scarpe: negli ultimi video che girano per i social Abderrahim Fakir, l’uomo morto durante un fermo di polizia a Bologna, non appare come un uomo violento, ma in grande difficoltà. In uno dei take allunga le braccia, appare uno dei due poliziotti e lo invita alla calma. In un altro arriva un residente con una moto, guarda Fakir a terra e poi si allontana. Il 42enne sembra far fatica ad alzarsi da terra, lo sguardo appare disorientato. Nell’ultimo take non appare possibile comprendere lo scambio tra Fakir e i due poliziotti che lo invitano nuovamente alla calma mentre si infilano i guanti. Questo particolare chiarisce il momento in cui sono stati girati: all’inizio di tutto, pochi minuti verosimilmente dopo la chiamata fatta dai residenti perché un uomo, Fakir, chiedeva aiuto.