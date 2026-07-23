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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 20:46

Caso Fakir, nuovi video mostrano l’uomo sdraiato a terra e in stato confusionale prima di essere bloccato dagli agenti

di Sarah Buono
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I filmati sono stati girati presumibilmente pochi minuti dopo l'arrivo della polizia in seguito alla chiamata dei residenti
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Un uomo smarrito, in stato confusionale, sdraiato a terra, senza scarpe: negli ultimi video che girano per i social Abderrahim Fakir, l’uomo morto durante un fermo di polizia a Bologna, non appare come un uomo violento, ma in grande difficoltà. In uno dei take allunga le braccia, appare uno dei due poliziotti e lo invita alla calma. In un altro arriva un residente con una moto, guarda Fakir a terra e poi si allontana. Il 42enne sembra far fatica ad alzarsi da terra, lo sguardo appare disorientato. Nell’ultimo take non appare possibile comprendere lo scambio tra Fakir e i due poliziotti che lo invitano nuovamente alla calma mentre si infilano i guanti. Questo particolare chiarisce il momento in cui sono stati girati: all’inizio di tutto, pochi minuti verosimilmente dopo la chiamata fatta dai residenti perché un uomo, Fakir, chiedeva aiuto.

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