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Scontro acceso a In onda (La7) tra la deputata di Noi Moderati Mara Carfagna e il giornalista Stefano Feltri sui temi della sicurezza e della riduzione fiscale, in un dibattito che riduce in pezzi la narrativa del governo Meloni su tasse e ordine pubblico.

Carfagna premette che esclude qualsiasi alleanza del suo partito con Roberto Vannacci, ma rivendica l’esistenza di un problema sicurezza e giustifica il settimo provvedimento del governo sulle cosiddette ‘norme anti-maranza’ per modificare le regole sull’imputabilità dei minorenni.

Feltri cita i dati del Viminale: “Quello che lei dice non è coerente con i numeri dell’Istat e del Viminale, non c’è in Italia un problema sicurezza. Questo tema esiste solo perché voi decidete che bisogna parlarne, non perché ci sia una questione sicurezza. Poi uno può sempre dire: ‘Ma mio cugino è stato scippato’ o ‘Mi sono entrati i ladri in casa’. Questa si chiama aneddotica ma non si fa la politica sugli aneddoti, come non si fa la politica sui casi Roggero“.

Poi smonta la distanza valoriale tra Carfagna e Vannacci, ricordando che l’ex parlamentare di Azione è tornata nel centrodestra di governo nel settembre 2024, ” tre mesi dopo che Roberto Vannacci aveva preso 500 mila preferenze come candidato alle elezioni europee di un partito della coalizione di governo, cioè la Lega, di cui poi è diventato vice segretario”.

Quando ha la parola, Carfagna snocciola tutti i meriti del governo Meloni, soffermandosi sul fronte fiscale: “Abbiamo cercato di mettere più soldi nelle tasche degli italiani attraverso la nostra visione che è la riduzione delle tasse“.

Ancora una volta Feltri dissente: “Ma la pressione fiscale è salita, non avete abbassato le tasse“.

La deputata insiste sul tema sicurezza, raccontando i discorsi con i propri elettori: “Io parlo con i padri di famiglia, impiegati, insegnanti che con fatica hanno comprato una casa magari non in una zona centralissima con un mutuo facendo sacrifici e non se la godono perché tutte le sere stanno ad aspettare le figlie femmine pregando che tornino a casa sane e salve“.

E menziona nuovamente il leader di Futuro Nazionale: “Io non voglio neanche entrare a tu per tu con Vannacci, ma il tema che lui pone sulla sicurezza e sulla questione dell’immigrazione esiste. Sono d’accordo sul fatto che coloro che vengono nel nostro paese devono rispettare le nostre leggi e se delinquono o se vogliono portare in Italia pezzi di Sharia, come hanno fatto in Francia o in Inghilterra, noi non siamo d’accordo su questo. Su questo ha ragione Vannacci“.

Feltri incalza Carfagna sui numeri concreti relativi alla riduzione delle tasse e ironizza: “La pressione fiscale è salita, e quindi o si dicono le castronerie di Giorgia Meloni che non sa le frazioni, oppure ha detto una cosa falsa”.

E chiede alla segretaria di Noi Moderati se l’emergenza sicurezza possa fondarsi su conversazioni con chi ha subito un furto o teme per le figlie: “Ma siamo seri?”.

“Io non sono chiusa nella redazione di un giornale come lei”, ribatte Carfagna.

“Neppure io”, replica il giornalista.

L’ex ministra insiste: ” Io giro, parlo con la gente, parlo con gli elettori. E se lei nega un tema sicurezza, si assume la responsabilità di farlo. Io non me la sento”.

Feltri richiama nuovamente i dati dell’Istat e del Viminale e avverte: “Se parlate tutti i giorni di emergenza sicurezza e dite addirittura che portano la Sharia qua, la gente poi ci crede”.

La deputata torna sulla riforma fiscale: “Mi deve dire se c’è stata la riduzione degli scaglioni Irpefe la riduzione del cuneo fiscale. C’è stata?”.

Feltri è tranchant: “Se avete fatto una riforma del fisco e alla fine la pressione fiscale è più alta, vuol dire che voi avete fatto pagare più tasse e non meno. E avete lasciato anche dei buchi dicendo che dovevate fare privatizzazioni per 8 miliardi, per non parlare delle spese per la difesa che non avete contabilizzato. Uno non può dire ‘abbiamo ridotto le tasse’ se le tasse sono salite. Questa è l’unica cosa che non si può fare”.