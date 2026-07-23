“Rimango tradizionale nei gusti, ci tengo a fare questa precisazione”: la brutta battuta di Malagò mentre racconta come ha convinto Maldini

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“Rimango tradizionale nei gusti, ecco. Ci tengo a fare questa precisazione”. È la brutta battuta di Giovanni Malagò pronunciata durante la conferenza stampa di oggi al termine dell’assemblea della Lega Serie A. Il presidente della Figc sta raccontando della sua opera di convincimento che ha portato Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. I “gusti” di cui parla quindi sono quelli sessuali. Un inciso fuori luogo, inutile per il contesto, che può urtare la sensibilità di molte persone.

Oggi in assemblea di Lega si è presentato il nuovo corso della Figc, rappresentato appunto dal presidente Malagò e dai suoi uomini: Maldini e Leonardo. Dopo aver parlato con i presidenti di Serie A, i tre hanno rilasciato anche qualche dichiarazione alla stampa. E l’ex presidente del Coni ha subito sottolineato: “Sono un discreto persuasore e ho voluto prima chiudere con Paolo e Leonardo, ci ho messo due settimane per convincerli“. Poi hanno preso la parola i due ex rossoneri.

Al termine della conferenza stampa però Malagò si è ripreso la scena per riferire “un aneddoto che ho già raccontato ai presidenti di Serie A”. “Durante queste due settimane di persuasione”, comincia Malagò, che poi dice: “Rimango tradizionale nei gusti, ecco ci tengo a fare questa precisazione”. Una frase superflua, perché era chiaro che la persuasione fosse riferita alla trattativa con Maldini su visione e ruoli all’interno della Federazione. Un brutta topica che non fa ridere e che strizza l’occhio a certi stereotipi omofobi. Probabilmente una battuta venuta malissimo, comunque grave per un dirigente dell’esperienza di Malagò, che prima di diventare il capo della Figc è stato per 12 anni presidente del Coni.

Poi lo stesso Malagò, forse accortosi della frasi fuori luogo, ha interrotto la frase e ha proseguito: “Dopo un minuto ho detto a Maldini che, se voleva, potevamo parlare di aspetti economici. Mi è stato detto che non ci sarebbe stato nessun problema e così è stato. Io l’ho molto apprezzato“. E ha concluso: “Maldini ha detto che non c’è alcuna richiesta di premi o bonus, perché loro sono dei vincenti”. L’aneddoto era davvero interessante, la battuta invece era da evitare.