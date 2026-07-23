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Il ministro israeliano di estrema destra per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, ha guidato centinaia di ebrei nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, violando lo status quo decennale del sito mentre commemorava una giornata ebraica di lutto. La visita è coincisa con Tisha B’Av, il giorno di digiuno ebraico che commemora la distruzione del Primo e del Secondo Tempio. Quest’anno viene osservato dalla notte di mercoledì a tutto giovedì, con gli ebrei che digiunano per circa 25 ore. Oltre alla distruzione dei templi, il giorno è tradizionalmente legato a una serie di calamità che si dice abbiano colpito il popolo ebraico in date simili o vicine nel corso della storia.

Filmati dell’Afp mostrano Ben Gvir e centinaia di altri fedeli nel complesso di Al-Aqsa, inclusi coloni israeliani che si erano messi in fila dalle prime ore del mattino per entrare nel sito. Molti ebrei hanno anche recitato preghiere sulla Spianata delle Moschee. “Guardate cosa sta succedendo qui, gli ebrei stanno pregando e sentono di essere i legittimi proprietari qui,” ha detto Ben Gvir in un video girato nel complesso e pubblicato sul suo canale Telegram. “Tutti capiscono che lo Stato di Israele è l’autorità sovrana. C’è ancora molto da fare, e con l’aiuto di Dio, continueremo ad andare avanti”.

Situato a Gerusalemme est, annessa unilateralmente da Israele, il complesso è venerato come il terzo sito più sacro dell’Islam e, contemporaneamente, come il luogo più sacro del Giudaismo, dove un tempo sorgevano i due antichi templi. L’accesso è regolato da un accordo di “status quo” decennale tra Israele e la Giordania, la cui fondazione religiosa amministra il sito. In base a tale accordo, gli ebrei possono visitare ma non è loro permesso pregare lì, mentre il culto musulmano dovrebbe continuare ininterrotto. Da quando è entrato nel governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, Ben Gvir ha visitato più volte la Spianata delle Moschee, in diverse occasioni accompagnando le sue apparizioni con messaggi politici rivolti contro i palestinesi. Le sue iniziative sono state spesso considerate una provocazione in grado di alimentare tensioni soprattutto dopo l’inizio della guerra a Gaza.