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Una tromba d’aria ha causato gravi danni, nella sera di martedì 21 luglio, ad alcuni stabilimenti balneari della spiaggia di Sottomarina, a Chioggia, nella costa a sud della Laguna di Venezia. Particolarmente colpiti i Bagni “Clodia”, i cui lettini e ombrelloni sono stati sollevati e scaraventati a distanza dalla colonna d’aria.

Vicinanza agli imprenditori balneari viene espressa dal sindaco, Mauro Armelao: “Dietro ogni stabilimento – afferma in una nota – ci sono persone, famiglie, lavoratori e tanti sacrifici. Vedere il lavoro di un’intera stagione messo a rischio da un evento atmosferico così improvviso lascia amarezza, ma sono certo che, con la determinazione che contraddistingue la nostra comunità, sapremo rialzarci anche questa volta. L’Amministrazione comunale è vicina agli operatori e seguirà con attenzione l’evolversi della situazione, offrendo tutto il supporto possibile nell’ambito delle proprie competenze”