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Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondono alle interrogazioni a risposta immediata. Tra gli argomenti le iniziative finalizzate a incentivare il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive di squadra (interrogiazione di Ruffino – Azione), i ritardi nell’erogazione della prima quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2026 (Roggiani – Pd); gli impegni assunti in sede Nato in materia di spese militari con la sostenibilità dei conti pubblici, gli investimenti sociali e il contrasto alla crisi climatica (Fratoianni – Verdi-Sinistra); l’utilizzo dello strumento Safe per il raggiungimento degli obiettivi di spesa militare definiti in sede Nato (Della Vedova – +Europa); sull’incremento delle spese nel settore della difesa e all’eventuale accesso ai fondi Safe (Ricciardi – M5s); le iniziative volte a coordinare il contributo amministrativo sulle spedizioni di modico valore con la nuova disciplina europea di riforma del sistema doganale (Bergamini – Forza Italia); le iniziative per la riduzione della pressione fiscale, con particolare riguardo ai giovani (Lupi – Noi Moderati); le iniziative funzionali all’uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi, anche in relazione alle prospettive di crescita e all’ipotesi di mancata approvazione della settima revisione del Pnrr (Boschi – Italia viva); le riforme in materia tributaria (Bignami – Fdi); le iniziative riguardanti gli acquisti centralizzati tramite Consip, con particolare riguardo all’approvvigionamento di beni e servizi tecnologici (Centemero – Lega).