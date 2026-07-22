Sinner disteso e rilassato in vacanza: la pausa in Sardegna con Laila Hasanovic tra sorrisi e abbracci. Le foto in esclusiva di “Chi”

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Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si è concesso qualche giorno di pausa in Sardegna insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, prima di partire poi con la seconda parte di stagione tra il cemento americano e canadese. Le immagini diffuse dal settimanale “Chi” della loro vacanza raccontano un campione sereno, lontano per qualche giorno dalla pressione dei tornei e immerso in una quotidianità fatta di relax, sorrisi e momenti condivisi. Una dimensione che lo stesso numero uno del mondo aveva anticipato mesi fa, quando confidò al Telegraph: “Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo“. Un pensiero che oggi sembra trovare conferma nelle scene in terra sarda.

Sinner appare sorridente, disteso, intento a godersi la pausa tra un torneo e l’altro. In vacanza con loro ci sono anche una coppia di amici e il cane Snoopy, ormai immancabile, diventato noto al grande pubblico dopo aver preso parte ai festeggiamenti per il trionfo di Sinner alle ATP Finals di Torino. Le giornate scorrono soprattutto nella villa che li ospita, nonostante il mare sia a pochi passi, mentre le uscite sono riservate principalmente alle cene serali, riporta “Chi”. La storia con Laila Hasanovic è stata resa pubblica ufficialmente nell’autunno del 2025. Da allora i due sono comparsi insieme in varie occasioni, tra tornei ed eventi, pur scegliendo sempre grande discrezione. Anche a Wimbledon Laila era presente nel box del suo team, anche se l’attenzione di Sinner dopo il trionfo si era concentrata più sulla mamma, che per la tensione aveva lasciato due volte il box.

“Ho ancora tanti anni di carriera davanti, ma sento il bisogno di riprendermi una parte della mia vita”, aveva spiegato, rivendicando il diritto, a 24 anni, di trovare un equilibrio tra professione e vita privata, indispensabile anche per evitare che la pressione diventi insostenibile. Nei giorni scorsi, sempre in Sardegna, fu visto fare la spesa in un discount, con i dipendenti che apprezzarono la sua disponibilità. I due si trovano a Porto Rafael, nel nord-est della Gallura, dove si stanno concedendo diversi momenti di tranquillità prima poi di tornare alla frenesia del tennis e degli spostamenti in giro per il mondo per la seconda e importantissima metà di stagione.