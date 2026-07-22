I due assistenti avevano partecipato alla campagna elettorale dell'europarlamentare di Avs. La sua difesa: "Non sapevo del procedimento, ho fatto appello. L'allontanamento era necessario"

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Ilaria Salis ha licenziato due suoi collaboratori “senza giusta causa” e dovrà quindi risarcirli per 300mila euro. È quanto stabilito dal tribunale di Milano che ha condannato, in contumacia, l’eurodeputata di Avs. Il giudice Franco Caroleo ha accolto le richieste dell’accusa: gli assistenti, che avevano lavorato alla campagna elettorale di Salis, erano stati assunti attraverso due contratti in scadenza a luglio 2029 – in corrispondenza con la fine del mandato della parlamentare – ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.

Come si legge nella sentenza dello scorso marzo di cui l’Adnkronos è in possesso, gli assistenti avevano sostanzialmente la stessa retribuzione, di circa tremila euro al mese, e mansioni simili: lo sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo della parlamentare europea, la progettazione e gestione di campagne e eventi in Italia e all’estero, l’assistenza per i contatti con le autorità o la consulenza di tipo politico in ambito strategico e tattico. Poi, per il “venir meno del rapporto fiduciario“, in una “situazione di incompatibilità ambientale e personale”, il primo assistente ha ricevuto un recesso anticipato. Poco dopo, anche al collega è stato revocato l’incarico con effetto immediato “tenuto conto della manifesta insoddisfazione riguardo ai contenuti della sua collaborazione”.

Nel verdetto si sottolinea che “spetta certamente alla datrice di lavoro l’onere della prova della giusta causa“, ma “nel rimanere contumace” Salis “non ha evidentemente assolto al proprio onere” e “deve quindi affermarsi l’insussistenza della giusta causa nei recessi impugnati”. Il risultato è un risarcimento del danno stabilito complessivamente in 300.900 euro, per i mancati guadagni dei due collaboratori fino a fine mandato, e 10mila euro per le spese legali.

L’europarlamentare di Avs ha ribattuto spiegando di aver “già impugnato” la sentenza perché “la decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni”. Era diventata, sostiene, “necessaria” per “tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e, in ultima analisi, le persone che rappresento”. Salis ha anche detto di non aver ricevuto alcuna notifica nella fase di avvio del provvedimento e quindi non aver potuto produrre la propria versione dei fatti, sottolineando quindi che la decisione del giudice si è basata esclusivamente su quella dei due collaboratori.

Immediate le reazioni della maggioranza. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si complimenta ironicamente con chi “ci è cascato” e l’ha votata: “La Salis, grande eroina dell’estremismo sociale, ha avuto sempre rapporti problematici con le case. Puntava a quelle altrui e probabilmente si è dimenticata di pagare un po’ di affitti. Adesso licenzia in tronco dei suoi collaboratori”. Anche Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega ed europarlamentare, batte sullo stesso tasto: “Ma è possibile che non si sappia chiaramente il luogo di residenza dell’europarlamentare di Avs?”. E aggiunge: “È veramente un paradosso, il solito doppiopesismo della sinistra”. Mentre da Fratelli d’Italia Fabio Rampelli scrive: “Era facile fare la paladina degli ultimi a chiacchiere, un po’ più difficile mettere in pratica le belle parole”. Infine, il leader del Carroccio Matteo Salvini affida ai social il suo commento, una sola parola: “Spiace”.