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Ultimo aggiornamento: 14:03

“Meloni e FdI la smettano di dire che si ispirano a Borsellino”: l’attacco di Conte sul caso Delmastro

di Redazione Politica
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Conte furioso dopo il voto in Giunta: "Hanno bloccato le indagini su un clan mafioso. Basta parlare di legalità"
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“È incredibile, hanno messo lo scudo. Lo scudo per proteggere i cittadini contro il crollo degli stipendi? Contro il carovita? Contro il carburante alle stelle? Ma figuriamoci. Poco fa il Parlamento, nelle Giunta per le autorizzazioni a procedere ha scudato Delmastro di Fratelli d’Italia. Vi ricordate, Delmastro è quello della Bisteccheria, quello che aveva costituito la società per fare affari con i familiari del prestanome del clan Senese. La procura di Roma per proseguire le indagini voleva acquisire le chat tra Delmastro e il prestanome del clan Senese, eppure il centrodestra di Meloni ha detto no, e loro poi blaterano di legalità, di trasparenza”. Lo dice in un video sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.
“Cosa temono, cosa hanno da nascondere? È possibile che arrivino fino al punto di ostacolare le indagine della procura quando c’è di mezzo un clan mafioso? Ci facciano almeno una cortesia – aggiunge – la smettano di parlare di legalità, di trasparenza, la smettano di dire che la loro azione politica si ispira alle idee e al pensiero di Borsellino“.

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